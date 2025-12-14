Soudan: Le wali de l'état d'Algazeira - La police soudanaise a inscrit son nom dans la bataille de la dignité

14 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le wali de l'État d'Algazeira, Al-Tahir Ibrahim Al-Khair, a affirmé que la Police soudanaise a inscrit son nom en lettres de lumière dans la Bataille de la Dignité.

S'adreaant ce matin les célébrations de la Police communautaire à l'occasion du 71e anniversaire de la Police soudanaise, il a souligné la nécessité de renforcer la vigilance sécuritaire et d'interpeller les collaborateurs. Il a également mis en avant les rôles attendus de la police communautaire dans la lutte contre la drogue et les phénomènes négatifs au sein de la société.

De son côté, le Directeur de la Police de l'État, le Général de police Abdelilah Ali Ahmed, a annoncé la pleine disponibilité des forces de police pour dissuader quiconque tenterait de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté de la patrie et des citoyens. Il a réaffirmé que la police communautaire constitue un ajout réel et essentiel au renforcement de la sécurité.

