Soudan: 1 150 soudanais à bord du 39e train du retour volontaire depuis l'Égypte

LeUn total de 1 150 citoyens soudanais sont arrivé aujourd'hui à la gare d'Alsad Aaly d'Assouan, dans le cadre de la deuxième phase du projet de retour volontaire gratuit des Soudanais depuis l'Égypte, à bord du train du retour volontaire n° 39.

À leur arrivée, ils ont été transportés par des bus vers Wadi Halfa pour poursuivre leur voyage vers leurs destinations finales, notamment le terminal terrestre de Khartoum et le terminal terrestre d'Atbara.

Les départs se poursuivront successivement au cours des prochaines semaines jusqu'à l'achèvement de l'acheminement de l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes de retour.

Il convient de rappeler que ce projet, financé et mis en oeuvre par le Complexe des industries de défense soudanais, a été lancé en avril dernier lors de sa première phase, la deuxième phase, effectuée par trains au départ de la gare Ramsès, a permis jusqu'à présent le rapatriement de plus de 160 000 citoyens.

Les bénéficiaires représentent diverses catégories, comprenant des familles de membres des forces régulières, des agents des institutions publiques et des enseignants. Les citoyens retournant vers leurs villes et localités dans les différents États du Soudan constituent plus de 70 % de l'ensemble des rapatriés.