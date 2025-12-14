Ile Maurice: Li Hai autorisé à voyager malgré les soupçons

Arrêté le 3 décembre dernier par la Financial Crimes Commission (FCC), Li Hai, ressortissant chinois âgé de 67 ans, est l'objet d'une enquête approfondie pour blanchiment d'argent. Directeur de société et résident à Domaines Les Pailles, il a été provisoirement inculpé pour des infractions présumées à la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002.

Selon la FCC, les faits remontent à novembre 2014. À cette période, Li Hai agissait en tant qu'unique directeur de la société Yihai International Investment Management (YIIM) Ltd. Il est soupçonné d'avoir ordonné le transfert de 43 millions de yuans chinois (environ Rs 280 millions) depuis le compte bancaire de la société, domicilié dans une banque de Port-Louis, vers son compte personnel à Hong-Kong. Les autorités estiment que ces fonds pourraient représenter, en tout ou en partie, les produits d'activités criminelles.

Présenté en cour le lendemain de son arrestation, le 4 décembre, Li Hai a été remis en liberté sous caution. Il a dû fournir deux cautions de Rs 300 000 chacune et signer une reconnaissance de dette de Rs 2 millions. L'enquête, précise la FCC, est toujours en cours.

Un nouveau développement est survenu vendredi 12 décembre, lors d'une audience consacrée à une variation order. Par l'intermédiaire de son homme de loi, Li Hai a sollicité l'autorisation de voyager à l'étranger pour des raisons médicales. La cour a accédé à sa demande, l'autorisant à se rendre aux États-Unis à partir du mercredi 17 décembre, sous réserve de conditions strictes, notamment l'obligation de regagner Maurice au plus tard le 10 janvier 2026.

Toutefois, cette décision suscite des inquiétudes. Selon des sources jugées bien informées, il existerait un risque réel que l'intéressé ne rentre pas au pays à la date prévue. Les mêmes sources avancent qu'un scénario similaire se serait produit en Chine en 2014, quand Li Hai avait invoqué des raisons médicales pour obtenir une autorisation de voyager avant de ne pas revenir, s'installant par la suite à Maurice, où il réside depuis plus de onze ans.

Contactées, les autorités rappellent que ces éléments relèvent, à ce stade, d'informations non judiciairement établies et que toute personne demeure présumée innocente. Affaire à suivre.