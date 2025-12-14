Afrique: CAN 2025 - Aboubakar, Pépé, Ziyech... les grands absents de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc

À une semaine du début de la Coupe d'Afrique des nations 2025, les sélections africaines ont toutes dévoilé leurs listes des joueurs convoqués pour la compétition. Alors que la majorité des équipes pourront compter sur leurs cadres habituels, certaines devront se passer d'un ou de plusieurs tauliers. Entre absences logiques en raison de blessures, mises à l'écart surprises ou polémiques inattendues, tour d'horizon des principaux joueurs qui manqueront le grand rendez-vous du football africain.

Cameroun : Vincent Aboubakar et André Onana, les victimes collatérales

La défaite face à la RDC (0-1) en demi-finale des barrages Afrique pour la Coupe du monde 2026 a semble-t-il laissé des traces chez les Lions indomptables. Cadres habituels de la sélection camerounaise, Vincent Aboubakar et André Onana n'ont pas été retenus par David Pagou, nouveau sélectionneur du Cameroun, pour participer à la CAN 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un contexte de fortes tensions entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, Vincent Aboubakar (117 sélections), André Onana (53 sélections) mais également André-Frank Zambo Anguissa ou encore Eric Maxim Choupo-Moting ont donc fait les frais du limogeage de Marc Brys et de la nouvelle ère amorcée par Samuel Eto'o pour la sélection camerounaise, qui semble faire table rase de leur longue histoire avec les Lions.

RDC : Yoane Wissa, une absence des terrains qui coûte cher

Le grand absent de la liste des Léopards n'est autre que Yoane Wissa. L'attaquant de Newcastle, arrivé lors des dernières minutes du mercato estival, vient seulement de rentrer en jeu pour la première fois avec les Magpies face à Leverkusen (2-2) en Ligue des champions le 10 décembre. Cette longue absence loin des terrains, après une rupture partielle du ligament croisé en septembre dernier, et un manque de rythme évident lui ont donc coûté sa place à la CAN 2025 puisqu'il est le seul cadre majeur qui n'a pas été retenu par Sébastien Desabre.

Le sélectionneur des Léopards avait pourtant opté pour la continuité en convoquant les piliers habituels comme l'indéboulonnable capitaine Chancel Mbemba et les expérimentés Cédric Bakambu, Samuel Moutoussami ou encore Meschack Elia. Mais avec également 13 joueurs dans le groupe congolais qui disputeront leur première CAN, nul doute que Desabre aura des options pour palier au manque de Wissa.

Côte d'Ivoire : Nicolas Pépé, au coeur de la polémique

Du côté des tenants du titre ivoiriens, la surprise majeure de la liste d'Emerse Faé est l'absence de l'attaquant Nicolas Pépé, présent dans le groupe des Éléphants lors de leur sacre à domicile en 2023. « On s'est basé sur les performances de nos joueurs. Pour gagner une compétition comme la Coupe d'Afrique, il faut avoir un groupe. Nous avons aussi tenu compte des affinités », a justifié le sélectionneur ivoirien.

Performant avec son club de Villarreal, l'absence de Pépé serait surtout due à la publication d'une vidéo du créateur de contenus Just Riadh dans laquelle le joueur ivoirien tient des propos sur le Maroc, l'Algérie et certains de ses coéquipiers en sélection qui ont déclenché la polémique sur les réseaux sociaux, une vague d'insultes racistes et même des menaces de mort à l'encontre du Youtubeur. Les propos tenus par Nicolas Pépé lui ont en tout cas sûrement coûté sa place au Maroc, et montrent que tout ne se joue pas toujours sur le terrain.

Maroc : Hakim Ziyech et Sofiane Boufal, trop justes pour partir en mission

Pour les Lions de l'Atlas, qui espèrent mettre fin à une disette de 50 ans en Coupe d'Afrique des nations devant le public marocain, pas de mauvaises surprises à déplorer. Le sélectionneur Walid Regragui a reconduit l'ensemble des héros du Mondial 2022 au Qatar, dont son capitaine Achraf Hakimi sur qui planait un gros doute après sa blessure avec le Paris Saint-Germain.

Les seules absences à noter sont celles de Hakim Ziyech (Wydad Casablanca) et Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise), deux anciens cadres de la sélection marocaine qui ont été jugés trop peu compétitifs pour intégrer un groupe marocain qui n'aura pas le droit à l'erreur pour triompher lors de sa Coupe d'Afrique des nations.

Algérie : Youcef Belaïli et Amine Gouiri, des blessures au pire moment

Les Fennecs ont eux été moins chanceux que leur voisin marocain avec les blessures. Depuis déjà un mois, le sélectionneur algérien Vladimir Petković sait qu'il devra se passer de son ailier Youcef Belaïli, 58 sélections et champion d'Afrique en 2019, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit avec l'Espérance de Tunis le 9 novembre à un peu plus d'un mois du début de la CAN 2025.

Cette absence s'ajoute à celle d'Amine Gouiri, victime d'une blessure à l'épaule le 14 octobre lors du match de qualification à la Coupe du monde 2026 entre l'Algérie et l'Ouganda. Opéré depuis, le joueur avait déjà fait une croix sur la CAN et ne devrait refouler les terrains qu'en début d'année avec l'Olympique de Marseille. Outre les blessures, l'expérimenté Nabil Bentaleb est également absent du groupe des Fennecs alors qu'il avait disputé la Coupe du monde 2014 et les Coupes d'Afrique des nations 2015, 2017 et 2024.

Zimbabwe : Marshall Munetsi, une absence vécue comme une trahison

En Afrique australe, c'est une séquence assez surprenante qui se déroule autour de l'équipe du Zimbabwe à quelques jours du début de la compétition. Marshall Munetsi (Wolverhampton), vice-capitaine de la sélection, crie à l'injustice et s'estime trahi. Après avoir disputé cinq des six matchs de qualification pour la compétition, le sélectionneur Mario Marinică a finalement décidé de ne pas le convoquer pour la CAN 2025.

Selon le journal local The Herald, le joueur aurait envoyé un message acerbe à son sélectionneur après avoir appris sa non-sélection. « J'ai disputé les deux premiers matchs des qualifications contre le Kenya et le Cameroun alors que ma femme était à l'hôpital après avoir fait une fausse couche, et elle m'a fait suffisamment confiance pour que je reste là-bas et que je fasse la fierté de mon pays. Nous avons réussi et nous nous sommes qualifiés pour la CAN, et me priver de cela, à moi et à elle, est quelque chose que je ne peux même pas exprimer avec des mots. »

La Fédération zimbabwéenne évoque de son côté une blessure du joueur, un argument également balayé par Munetsi : « Mon club ne m'a pas dit que je ne pouvais pas jouer en phase de groupes, ils ont juste dit que le premier match serait risqué. Ce n'est rien de grave et je n'ai aucune douleur, c'est juste le club qui essaie d'être prudent. Je ne pense pas que ce soit encore une question de football... L'équipe nationale ne veut pas de moi ». Un imbroglio dont se seraient bien passés les Warriors, qui entreront en lice face à l'Égypte le 22 décembre prochain.