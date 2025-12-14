Ile Maurice: Nouveau leadership alors que les comptes de Mamy Ravatomanga sont gelés

La communauté malgache de Maurice a tenu sa première rencontre officielle à Beau-Bassin au courant de la semaine. Àl'issue de cette assemblée fondatrice, Rojo Claudino Andrianasolo a été élu président de la Diaspora malgache à Maurice. Un bureau permanent a été mis en place, avec pour priorités la protection et l'accompagnement des travailleurs, le soutien administratif, la défense des droits des employés, l'appui aux étudiants ainsi que le renforcement de l'unité et de la cohésion communautaires.

L'événement a été marqué par une intervention téléphonique du président de la Refondation, Michaël Randrianirina, qui a pris note des doléances exprimées. Les participants ont notamment évoqué les lourdeurs administratives, les difficultés liées aux documents officiels et la question de la durée de validité des passeports, la diaspora plaidant en faveur d'un retour à dix ans. En marge de la rencontre, Rojo Claudino Andrianasolo a annoncé la création prochaine du Cercle économique Maurice-Madagascar (CEMM), appelé à devenir une chambre de commerce bilatérale visant à dynamiser les échanges et à renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Gel d'avoirs pour Mamy Ravatomanga

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alors que la diaspora s'organise, le séjour de Mamy Ravatomanga à la prison de Melrose se poursuit. Cette semaine, l'Agence de recouvrement des avoirs illicites (ARAI) de Madagascar a procédé au gel de 99comptes bancaires appartenant au magnat malgache et à des membres de sa famille. Les fonds concernés représentent plus de Rs 913 millions, auxquels s'ajoutent environ 1,6million de dollars détenus sur des comptes en devises. À ce jour, près de Rs208millions ont déjà été transférés sur le compte de consignation de l'ARAI, le solde devant suivre au terme de procédures spécifiques, compte tenu de l'ampleur des montants.

En parallèle de l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) pour blanchiment d'argent, l'ARAI a annoncé la mise en place d'une task force et une coordination avec la commission, en vue d'échanges et de négociations bilatérales. Les autorités malgaches rappellent toutefois que l'exécution d'une décision de justice étrangère obéit à des procédures strictes encadrées par le ministère de la Justice de Fanirisoa Ernaivo.

Par ailleurs, la Chambre de saisie et de confiscation des avoirs du Pôle anti-corruption (PAC) d'Antananarivo a également ordonné le gel de 30 autres comptes bancaires au nom de Mamy Ravatomanga.

Pour rappel, la FCC avait obtenu un Criminal Attachment Order auprès de la Cour suprême. Les comptes du milliardaire, de son épouse et de sociétés qui lui sont liées sont désormais gelés, dans une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent totalisant Rs 7,3 milliards et impliquant plus d'une centaine de sociétés. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large, les enquêteurs mauriciens examinant également des flux financiers internationaux liés à Christian Thomas, dont des montants évoqués atteindraient 20 milliards de dollars à Maurice.