Ile Maurice: Ah Chip récolte la première médaille mauricienne

14 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

Au terme d'une finale extrêmement disputée et palpitante au 50 m papillon, la Mauricienne Chloe Ah Chip a décroché le bronze, hier, à la piscine de Luanda. Elle a offert au quadricolore la première médaille mauricienne en natation, et ce, de manière éclatante.

Lors des éliminatoires, Chloe Ah Chip avait déjà montré sa forme en réalisant 29.60, soit le 3e meilleur temps derrière la Tunisienne Shaina Marzouk (29.40) et la Sud-Africaine Maya Mgcina (29.43). Le suspense était palpable : la victoire semblait se jouer entre ces trois nageuses. Dans la finale, Maya Mgcina l'a emporté de justesse (29.25), suivie de près par la Botswanaise Melodi Saleshando (29.32) et Chloe Ah Chip (29.36). La course s'est décidée à un souffle, Chloe Ah Chip terminant juste devant la favorite tunisienne Shaina Marzouk (29.67).

Kelvin Chung Yeung Wa a également pris part à la finale du 200 m dos, terminant à la 7e place avec un temps de 2:33.08. Enfin, le relais mixte 4x100 m 4 nages, composé de Loïc Larue, Joseph Gauthier Permal, Eva Dal Cin et Gabriella Lagesse, a fini 8e de la finale avec un chrono de 4:48.57.

