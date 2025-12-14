Ile Maurice: L'ACIM appelle à consommer et à dépenser avec prudence et responsabilité

À l'approche des fêtes en ce mois de décembre, l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) appelle les familles à faire preuve de prudence face à la hausse des dépenses, dans une période traditionnellement marquée par la surconsommation. Dans un contexte où l'inflation et le pouvoir d'achat pèsent sur les ménages, il est recommandé d'adopter une consommation responsable.

L'ACIM indique que tout commence par une gestion rigoureuse du budget, en établissant d'abord une liste des dépenses essentielles, comme l'alimentation de base, les factures ou encore le transport, avant d'y ajouter les cadeaux, les repas et les sorties.

Elle recommande également de privilégier des produits utiles, de qualité, et de fixer un plafond pour chaque catégorie et de planifier certains achats le plus tôt possible afin d'éviter les excès. Dans la mesure du possible, l'ACIM encourage à privilégier des produits issus de la production locale. «Soutenir les créateurs mauriciens et choisir des articles portant un écolabel sont des gestes simples, qui ont un impact positif».

Elle conseille aussi de comparer les prix sur plusieurs semaines et dans différents magasins. L'ACIM avertit qu'il faut se méfier des faux rabais, des prix gonflés, des offres zéro dépôt qui s'avèrent plus coûteuses à long terme ou des offres limitées, qui créent une fausse urgence. Vérifier la qualité d'un produit, consulter les avis et calculer le coût réel par unité deviennent alors des réflexes indispensables pour distinguer une véritable bonne affaire d'une simple stratégie marketing.

Sur la question du crédit, la prudence est de mise. Il est recommandé aux consommateurs de vérifier sa capacité de remboursement avant tout emprunt, d'éviter d'utiliser plusieurs crédits à la fois et de privilégier les paiements en une fois. Lire attentivement les conditions, notamment les taux d'intérêt et les frais cachés, reste essentiel. «Un crédit doit financer des dépenses importantes, jamais les petits achats cumulés qui finissent par peser lourd», avertit l'association.

Parallèlement, l'association met aussi en garde contre les sites frauduleux, les faux commentaires en ligne ou encore les crédits rapides aux taux élevés. «Beaucoup de conditions importantes sont dissimulées en petits caractères. Le consommateur doit rester vigilant, comparer, lire et ne pas se laisser influencer par la pression d'achat», rappelle l'association. La liste des achats et un budget clair permettent de conserver le contrôle.

Pour les enfants, l'ACIM rappelle qu'il est crucial de choisir des jouets adaptés à l'âge et d'éviter ceux à caractère violent. Les familles sont encouragées à offrir des jouets inutilisés à des organisations non gouvernementales et à encadrer les enfants lorsqu'ils manipulent les pétards ou les feux d'artifice. Elle insiste également sur l'importance de sensibiliser les enfants à la valeur de l'argent et à l'importance de ne pas gaspiller.

Concernant les achats des appareils électroménagers, l'association rappelle l'importance de la catégorisation énergétique allant du grade A au grade F. Les appareils classés A sont les plus efficaces et permettent de réduire les factures ainsi que l'impact environnemental, tandis que les grades E et F entraînent une consommation plus élevée. «Cette classification guide vers des choix plus durables et encourage une transition vers une consommation plus écologique», souligne l'association, tout en invitant les familles à vérifier si un appareil peut être réparé avant d'en acheter un nouveau.

L'ACIM invite «tous les consommateurs à célébrer avec joie mais aussi avec prudence. Planifiez, comparez, évitez les achats impulsifs et respectez votre budget. Une fête réussie ne dépend pas de la somme dépensée mais des moments partagés en famille.»