Afrique: Athlétisme - 2e journée - Néhémie Clair et Brice Tailly, vice-champions d'Afrique

14 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

Après la médaille de bronze de Selena Jolicoeur au triple saut, la belle moisson mauricienne s'est poursuivie lors de la deuxième journée des épreuves d'athlétisme à Luanda, en Angola, lors des 4es Jeux Africains de la Jeunesse. Néhémie Clair, au lancer du javelot, et Brice Tailly, au 110m haies, se sont distingués avec des médailles d'argent dans leurs épreuves respectives.

Néhémie Clair, le protégé de Fabio Ramsamy, fait sensation en devenant vice-champion d'Afrique jeune au lancer du javelot, décrochant une médaille d'argent avec un jet à 56,90 m, sa première médaille internationale, et établissant un nouveau record national U16.

Brice Tailly confirme sa belle progression en décrochant la médaille d'argent du 110 m haies à Bengo, avec un record personnel à 14s28. A noter qu'Océane Chrétien a terminé à la 7e place de la finale du 100 m.

