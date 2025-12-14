Ile Maurice: Plaidoyer pour la protection de notre patrimoine géologique volcanique

14 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nad Sivaramen

A préservation du patrimoine géologique volcanique de Maurice est au coeur d'un nouvel ouvrage du professeur Prem Saddul, appelant les autorités à agir face à la dégradation irréversible de sites naturels uniques.

Intitulé Mauritius : Diversity of our volcanic geo-heritage, le livre dresse un inventaire scientifique détaillé des paysages volcaniques et non-volcaniques de l'île, issus de sept épisodes éruptifs distincts. L'auteur y souligne que ces formations, véritables «laboratoires naturels à ciel ouvert», constituent un capital naturel essentiel pour l'éducation, la recherche et le développement d'un géotourisme durable.

Si la sauvegarde du patrimoine culturel est reconnue de longue date à Maurice, la protection du patrimoine géologique reste marginale, regrette l'auteur, qui appelle à l'instauration de cadres nationaux de gestion et de conservation. «Une fois détruits, ces géosites sont perdus à jamais, privant les générations futures de leur histoire géologique», avertit Prem Saddul.

À la découverte du patrimoine géologique volcanique de Maurice : un appel à sa protection et à sa valorisation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les sites identifiés comme prioritaires figurent la Vallée-des-Prêtres, le complexe volcanique de L'Escalier, les tunnels de lave de Plaine-des-Roches, le cratère de Trou-Kanaka ou encore les paysages lunaires de Bassin-Blanc-Chamouny. Plusieurs de ces lieux subissent déjà l'érosion, l'urbanisation, le plastique non-biodégradable ou le vandalisme, faute de protection adaptée.

L'ouvrage plaide également pour la valorisation des vestiges non volcaniques, notamment les formations coralliennes anciennes et les plaines calcaires issues des variations du niveau marin survenues au cours des 250 000 dernières années, aujourd'hui menacées par des activités extractives.

Inspiré par des exemples internationaux tels que Hawaï, La Réunion ou les Canaries, Prem Saddul recommande la création de sentiers géologiques balisés, accompagnés de dispositifs pédagogiques, afin de concilier conservation, sensibilisation du public et développement économique local.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.