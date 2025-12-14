Ile Maurice: Plaidoyer pour la protection de notre patrimoine géologique volcanique

A préservation du patrimoine géologique volcanique de Maurice est au coeur d'un nouvel ouvrage du professeur Prem Saddul, appelant les autorités à agir face à la dégradation irréversible de sites naturels uniques.

Intitulé Mauritius : Diversity of our volcanic geo-heritage, le livre dresse un inventaire scientifique détaillé des paysages volcaniques et non-volcaniques de l'île, issus de sept épisodes éruptifs distincts. L'auteur y souligne que ces formations, véritables «laboratoires naturels à ciel ouvert», constituent un capital naturel essentiel pour l'éducation, la recherche et le développement d'un géotourisme durable.

Si la sauvegarde du patrimoine culturel est reconnue de longue date à Maurice, la protection du patrimoine géologique reste marginale, regrette l'auteur, qui appelle à l'instauration de cadres nationaux de gestion et de conservation. «Une fois détruits, ces géosites sont perdus à jamais, privant les générations futures de leur histoire géologique», avertit Prem Saddul.

Parmi les sites identifiés comme prioritaires figurent la Vallée-des-Prêtres, le complexe volcanique de L'Escalier, les tunnels de lave de Plaine-des-Roches, le cratère de Trou-Kanaka ou encore les paysages lunaires de Bassin-Blanc-Chamouny. Plusieurs de ces lieux subissent déjà l'érosion, l'urbanisation, le plastique non-biodégradable ou le vandalisme, faute de protection adaptée.

L'ouvrage plaide également pour la valorisation des vestiges non volcaniques, notamment les formations coralliennes anciennes et les plaines calcaires issues des variations du niveau marin survenues au cours des 250 000 dernières années, aujourd'hui menacées par des activités extractives.

Inspiré par des exemples internationaux tels que Hawaï, La Réunion ou les Canaries, Prem Saddul recommande la création de sentiers géologiques balisés, accompagnés de dispositifs pédagogiques, afin de concilier conservation, sensibilisation du public et développement économique local.