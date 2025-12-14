Gabon: Le Député du 2e siège de l'Abnaga-Bigné Interpellé par Amour Bekale suite à la taxe sur l'habitation

En effet comme indiquer dans la loi de finances initiale 2026, les modalités inhérentes à la taxe sur l'habitation sont connues, mais fait couler beaucoup d'ancre et de salive. Amour Bekale, citoyen gabonais, fils de l'Abnaga-Bigné, interpelle l'élu du peuple, l'Honorable Patrick Moughenda Mikala.

La situation fait grand bruit. Elle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Elle fait murmurer dans les coins et les recoins du pays. Le leader Amour Bekale, acteur de la société civile, natif de la province du Moyen- Ogooué ne peut se taire. Il n'est pas allé de main morte. Ce jeune leader établit de prime abord un fait qu'il qualifie d' indéniable et inconditionnel, celui de son soutien au Chef de l'Etat. Il affirme d'ailleurs que sa position n'a pas changé. "Monsieur Oligui Nguema, Chef DE L'État fraîchement élu est l'Homme de la situation".

Au regard du soutien indéfectible qu'il a pour le Président de la République, Amour Békalé affirme que "les meilleures oreilles du Président ne sont ni au Palais, ni au Gouvernement, encore moins au Parlement"

Pour le jeune leader de la société civile "cette taxe est de trop et pourrait fragiliser les couches sociales dont l'indice de croissance est le plus bas". Par ailleurs il n'exclut pas cette éventualité dans la mesure de transformer progressivement, non seulement de point de vue humain, mais aussi celui du développement infrastructurel en mettant en avant, une politique progressive de relogement social dans les conditions modernes tout en insistant sur le panier de la ménagère.

N'ayant pas cette légitimité qu'il a tant souhaité, Amour Bekale interpelle son Député a prendre le dossier au sérieux en tenant compte des cris de ceux qui l'ont porté haut pour leurs intérêts.

Ainsi, invite t-il Il invite à cet effet, les populations de sa circonscription, à se joindre à lui pour un plaidoyer direct auprès leur représentant afin qu'il rejette par des voix légales, cette taxe d'habitation encore dénommée par lui "taxe atomique"

