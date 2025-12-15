Afrique: Après la remise du drapeau le 17 décembre - Les « Lions » rejoignent le Maroc le 19 décembre

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) s'est réuni le vendredi 12 décembre 2025, pour examiner plusieurs points relatifs à la préparation de l'équipe nationale, à l'organisation interne de la Fédération et à la gestion des compétitions nationales.

La préparation de la Can était au menu du Comité exécutif de la Fédération qui s'est tenu hier. Au sortir de cette rencontre, l'instance fédérale a annoncé que les joueurs de l'équipe nationale entreront en regroupement le lundi 15 décembre.

Cette date correspond à celle annoncée par la Fifa pour la libération des joueurs. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers recevront, des mains du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le drapeau national.

« Le regroupement des « Lions » démarrera le lundi 15 décembre 2025. La cérémonie officielle de remise du drapeau national se tiendra le mercredi 17 décembre 2025, à la Salle des Banquets du Palais présidentiel, à partir de 17 heures », informe la Fédération sénégalaise de football, dans un communiqué.

Le départ pour le Maroc, où se tient la Coupe d'Afrique des nations, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, est prévu le 19 décembre. Les joueurs et le staff technique voyageront par vol spécial.

Des mesures ont aussi été prises pour garantir une bonne participation et des conditions idoines d'accueil de la délégation sénégalaise. « Une mission avancée, récemment revenue de Tanger, a permis de finaliser les dispositions techniques et logistiques relatives à la Can 2025. Le comité insiste sur la nécessité de garantir une circulation fluide et uniforme de l'information », lit-on dans le communiqué de la Fsf.