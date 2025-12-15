Sénégal: Chemin de fer - Les travailleurs mobilisés pour la relance

14 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahmia Mbaye

Les signaux sont au vert pour attirer les investisseurs et assurer la relance des activités des Chemins de fer du Sénégal (Cfs), selon le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du rail (Sutrail). Babacar Guèye s'exprimait à la gare ferroviaire de Thiès, le 12 décembre, en marge de la cérémonie de clôture de la semaine de nettoiement et de désencombrement.

« Avec la volonté affichée par les nouvelles autorités de régler le passif social des retraités et du personnel en activité, ainsi que le démarrage imminent des travaux préparatoires pour un chemin de fer à écartement standard, les signaux sont au vert pour attirer les investisseurs et assurer la relance des activités des Chemins de fer au Sénégal, de Dakar à Tamba ». C'est en ces termes que Babacar Guèye, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du rail (Sutrail) affiche son optimisme.

Il s'exprimait à la gare ferroviaire de Thiès, le 12 décembre, en marge de la cérémonie de clôture de la semaine de nettoiement et de désencombrement (8 au 12 décembre), initiée par les Cfs sur la ligne Dakar-Tamba.

Selon lui, la signature d'un contrat de 3 milliards de FCfa pour des travaux préparatoires de la réhabilitation de la voie ferrée renforce également l'espoir des cheminots qui sont prêts à accompagner cette relance.

« Les travailleurs ont compris les enjeux. C'est pour cela qu'ils ont effectué une mobilisation exceptionnelle pour la semaine de rangement et de nettoiement des gares, ateliers et bâtiments administratifs, afin de préparer cette nouvelle ère des chemins de fer qui va s'ouvrir bientôt au Sénégal. Cela prouve qu'on peut encore compter sur les cheminots pour relever des défis », a déclaré Babacar Guèye.

Évoquant la situation à l'Ipres, le secrétaire général a salué l'accord signé entre l'agent judiciaire de l'État, le représentant de l'Ipres et le président de l'association des cheminots concernés.

Cependant, il a appelé à consolider l'espoir ainsi suscité et à renforcer la mobilisation de tous les cheminots derrière les autorités pour un développement et une relance réussie des chemins de fer du Sénégal.

