Sénégal: Cooperation - La vice-présidente de la Colombie en visite officielle à Dakar

La vice-présidente colombienne, Francia Elena Mérquez Mina effectue une visite officielle à Dakar du 13 au 15 décembre 2025. À l'occasion, elle compte œuvrer pour le renforcement des liens entre les deux pays et la préparation du premier sommet des dirigeants de la Communauté des États d'Amérique centrale et des Caraïbes (Celac) et de l'Union africaine (Ua) prévu en mars 2026 à Bogota, capitale de la Colombie.

Le renforcement de la coopération bilatérale et la consolidation des liens qui unissent le Sénégal et la Colombie sera au cœur de la visite officielle de la vice-présidente colombienne, Francia Elena Mérquez Mina. Cette dernière sera à Dakar du 13 au 15 décembre prochain, peut-on lire dans un communiqué de l'ambassade de Colombie au Sénégal reçu hier. Cette visite témoigne d'un rapprochement entre les deux pays, marqué depuis plus d'une décennie par un respect mutuel.

Un rapprochement bilatéral qui s'est matérialisé par « l'inauguration de la représentation diplomatique colombienne à Dakar il y a un an, symbolisant une nouvelle ère, celle d'une présence active, permanente et engagée de la Colombie en Afrique de l'Ouest », rapporte le texte. Au menu de cette visite, la vice-présidente colombienne a prévu plusieurs audiences et va aller à la rencontre des femmes entrepreneures sénégalaises. Francia Elena Mérquez Mina va aussi se rendre à la Maison des Esclaves sur l'ile de Gorée où elle s'exprimera sur « les réparations historiques » et sur l'importance de sa visite au Sénégal, révèle le document.

Poursuivant, les équipes de l'ambassadrice de la Colombie au Sénégal Claudia Mosquera Rosero indiquent que cette visite entre aussi dans le cadre des préparations du premier sommet des dirigeants de la Communauté des États d'Amérique centrale et des Caraïbes (Celac) et de l'Union africaine (Ua) qui se tiendra en mars 2026 à Bogota. Le Sénégal, qui promeut une vision du monde multipolaire, solidaire et humaniste, a toute sa place dans le plan stratégie Colombie-Afrique 2022- 2026 dont la mise en œuvre a été confiée à la vice-présidente Francia Elena Mérquez Mina.

Première femme noire à occuper le poste de vice-présidence en Colombie, Francia Elena Mérquez Mina est une politique engagée depuis les années 1990 dans la défense des droits collectifs des peuples afro-descendants en Colombie. Cette expérience communautaire a forgé en elle ses convictions d'un lien indéfectible de solidarité et de coopération qui doit être la base des relations entre l'Afrique et l'Amérique latine.