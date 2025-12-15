Togo: Une tradition retrouvée au service de la paix sociale dans le nord

Après plusieurs années de suspension, la fête traditionnelle Tingban Paab a fait son grand retour samedi dans la préfecture de Tône, au cœur de la région des Savanes, marquant un moment fort de cohésion sociale, de dialogue communautaire et de valorisation culturelle.

Le président du Sénat, Barry Moussa Barqué, a représenté Faure Gnassingbé, à cette célébration, soulignant l'importance politique et symbolique de l'événement dans un contexte marqué par les défis sécuritaires que traverse la région.

"Cette fête traditionnelle reste la seule occasion pour les communautés de la région des Savanes de se retrouver pour échanger sur les défis liés au développement de la localité. Ces retrouvailles renforcent les liens de solidarité, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale", a déclaré M. Barqué.

Tingban Paab est une fête culturelle ancestrale, célébrée chaque mois de décembre par les populations des cantons de Tône et des environs. Elle constitue un moment privilégié pour les retrouvailles des fils et filles de la région, qu'ils soient résidents ou issus de la diaspora.

Au-delà des réjouissances, danses, rituels et manifestations artistiques, Tingban Paab est aussi un espace de dialogue intergénérationnel, de résolution pacifique des conflits, et de transmission des valeurs et de l'histoire locale.

Suspendue depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19 et de la détérioration de la situation sécuritaire liée à des attaques terroristes dans le nord du pays, cette édition 2025 marque un tournant. Elle est perçue comme un symbole de résilience pour des communautés qui aspirent à renouer avec la paix et à préserver leurs traditions dans un environnement fragile.

La tenue de cette fête s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour consolider la paix dans les zones exposées à l'extrémisme violent, en mettant en avant le rôle des traditions et des communautés locales dans le maintien du tissu social.