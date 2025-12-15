Sénégal: De la guerre à la diplomatie - Le parcours atypique de l'officier Claude Mademba Sy

Né le 11 décembre 1923 à Versailles, Claude Mademba Sy appartient à cette génération d'Africains qui ont servi la France avant d'accompagner la naissance des États indépendants. Fils d'un officier des troupes coloniales, il grandit entre Madagascar, le Mali et le Sénégal, au gré des affectations familiales.

Il s'engage à 19 ans dans les Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 1er août 1944, il débarque en Normandie à Utah Beach au sein du Régiment de marche du Tchad, intégré à la 2e division blindée du général Leclerc. Le 25 août 1944, il participe à la Libération de Paris, devenant le seul soldat noir de son unité présent lors de cet événement historique. Il poursuit la campagne jusqu'en Allemagne et prend part à la prise de Berchtesgaden, résidence alpine d'Adolf Hitler.

Après la guerre, Claude Mademba Sy intègre l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion 1945. Il est ensuite affecté en Afrique-Occidentale française, puis en Indochine, où il est blessé. Il sert également en Algérie, notamment au 6e régiment de parachutistes coloniaux, et est promu commandant en 1959.

Au moment des indépendances, il joue un rôle actif dans la création et l'organisation des armées nationales africaines. En 1960, il commande un contingent envoyé au Congo dans le cadre d'une opération des Nations unies. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, il prend le commandement du 9e bataillon d'infanterie de marine avant d'être nommé chef d'état-major de l'Organisation commune africaine et malgache.

Sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, Claude Mademba Sy entame une carrière diplomatique. Il est successivement attaché militaire, puis ambassadeur, représentant le Sénégal notamment en Italie, en Tunisie, en Autriche et auprès des Nations unies.

Parallèlement, il se fait connaître pour son engagement en faveur de la reconnaissance des anciens combattants africains ayant servi sous le drapeau français. Il milite pour la revalorisation de leurs pensions et pour une reconnaissance plus juste de leur contribution à la Libération de la France.

Élevé au rang de Grand officier de la Légion d'honneur en 2012, Claude Mademba Sy est décédé le 8 avril 2014 dans le sud de la France.

En 2020, une allée parisienne a été baptisée de son nom, rappelant le parcours d'un officier dont la trajectoire épouse à la fois l'histoire militaire française et celle des indépendances africaines.