Sénégal: Formation professionnelle et emploi des jeunes - L'ANPEJ dote Podor d'un centre de machinisme agricole

Podor dispose désormais de son Centre de Compétences (CENCOM) dédié au machinisme agricole. D'un coût de 406 millions de FCFA, cette infrastructure vise à renforcer l'employabilité des jeunes et à soutenir la modernisation de l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal.

Le département de Podor a franchi une nouvelle étape dans la promotion de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes avec l'inauguration, hier, du Centre de Compétences (CENCOM) de Podor. La cérémonie a été présidée par la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion et l'emploi des jeunes (ANPEJ), Mme Sina Amadou Gaye, en présence du préfet du département, Amadoune Diop, et des autorités locales.

Implanté dans le quartier de Thioffy, ce centre spécialisé dans le machinisme agricole est le fruit d'un cofinancement entre l'ANPEJ et la Coopération andalouse. Il ambitionne de renforcer les compétences techniques et managériales des jeunes du département et d'incuber plus de 1 000 bénéficiaires par an.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la directrice générale de l'ANPEJ, ce projet s'inscrit dans une dynamique globale de promotion de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle. « C'est un projet ambitieux qui complète les initiatives d'incubation et d'entrepreneuriat. Il est lié aux secteurs d'activités correspondant aux potentialités des terroirs et des territoires. Ce centre constituera un véritable tremplin vers le monde du travail pour les jeunes, les agriculteurs et les artisans », a-t-elle souligné.

Le préfet de Podor, Amadoune Diop, a salué le choix stratégique de l'implantation du centre dans une zone à fort potentiel agricole. « Le département de Podor fournit près de 15 % de la production nationale d'oignon. Ce centre mécanisé vient en appoint pour la modernisation agricole et constitue une infrastructure stratégique pour le développement de la vallée du fleuve Sénégal », a-t-il déclaré.

Le CENCOM de Podor aura plusieurs vocations, notamment la réalisation de travaux agricoles, le réglage et la mise au point de machines et d'outils, la réparation, l'entretien et la maintenance de tracteurs et d'équipements agricoles.

S'exprimant au nom de la mairie, le premier adjoint au maire de Podor, Assane Yaba Mboji, a invité les jeunes à tirer pleinement profit de cette opportunité. « Ce centre est un véritable bijou qui contribuera sans nul doute au développement économique et social de la localité », a-t-il affirmé.

De son côté, Abdoul Aziz Ndiaye, représentant du Conseil départemental, a qualifié l'investissement de « judicieux et opportun ». Il a plaidé pour la multiplication de ce type de centres afin de répondre à la forte démographie et de mieux exploiter le potentiel agricole du département.