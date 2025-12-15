Sénégal: Sabodala - L'armée démantèle un vaste site d'orpaillage clandestin

Ce démantèlement a permis l'arrestation de dix individus et la saisie de vingt-quatre groupes électrogènes, de quatre motos, ainsi que de divers équipements utilisés pour l'extraction illégale de l'or.

Les forces de la Zone militaire n°4 ont porté un coup dur à l'orpaillage clandestin. Ce samedi 13 décembre, elles ont démantelé un site d'exploitation illégale de l'or situé dans les environs de Sabodala, au terme d'une opération de sécurisation ciblée.

L'intervention a permis l'interpellation de dix individus impliqués dans cette activité illicite. Les militaires ont également saisi un important arsenal logistique comprenant vingt-quatre groupes électrogènes, quatre motos ainsi que divers équipements servant à l'extraction illégale de l'or.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie globale des forces de défense et de sécurité visant à préserver les ressources naturelles et à renforcer la sécurité dans les zones minières. L'orpaillage clandestin, très dense dans la zone, constitue une menace sérieuse pour l'environnement, l'ordre public et la stabilité des communautés locales, les exposant à davantage d'insécurité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers cette énième action, l'armée poursuit sa lutte contre le phénomène illégal de l'orpaillage qui sévit dans la région de Kédougou.