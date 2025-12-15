Gabon: La Jeunesse gabonaise d'ici et d'ailleurs, invitée à participer à l'Enquête Nationale en ligne sur la définition des Axes Prioritaires de la Jeunesse, organisée du 15 au 19 décembre 2025.

14 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)

Dans la perspective de l'organisation du Dialogue National entre le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et la Jeunesse Gabonaise, la Coordination Générale du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon (FNOJG) lance une Enquête Nationale en ligne sur les Axes Prioritaires de la Jeunesse, du 15 au 19 décembre 2025.

Cette initiative s'adresse à l'ensemble des jeunes du G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, ainsi qu'à ceux de la diaspora : Amérique, Europe, Asie et Afrique.

Elle vise à recueillir vos préoccupations, vos attentes, et vos propositions en vue d'alimenter les travaux préparatoires du Dialogue National.

Jeune gabonais, où que tu te trouves : prends la parole, participe, et contribue activement à la Croissance et au Développement du Gabon 2026-2030.

