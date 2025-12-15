Gabon: Clôture de la mobilisation à Libreville des 16 jours d'activisme

Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, lancés le 25 novembre 2025, le Bureau exécutif de l'Association Gabon les femmes : savoir dire non aux violences, a organisé ce dimanche 14 décembre 2025 à Libreville, une cérémonie de clôture empreinte de sobriété.

Fondée le 28 avril 2019, l'association est aujourd'hui présente au Gabon et au-delà des frontières gabonaises, notamment en France, en Espagne. Le bureau est composé de Mme Anne Debora « Debbie » Ogandaga , Tatiana Mbek'nam et de Mme Marie-Yvonne Mapoma. Un hommage appuyé a été rendu à la représentante de l'association aux États-Unis, Mme Chantal Ngounou décédée brutalement, il y a un an aux USA où elle était installée et inhumée au Gabon.

Prenant la parole, la fondatrice et présidente de l'association, Marie Sylvie Hervo Akendengue, a regretté que son organisation, pourtant pionnière dans la lutte contre les violences faites aux femmes, n'ait pas été associée à la Semaine nationale de sensibilisation. Elle a toutefois salué Radio Gabon, du groupe Radio Gabon, pour l'avoir conviée à sa cérémonie de clôture et intégrée au programme officiel.

« Radio Gabon est une marque de reconnaissance pour mon parcours et engagement dans cette cause si grave. » a déclaré Marie Sylvie Hervo Akendengue au cours de son mot de circonstance.

Entant que precurseuse, la présidente a rappelé que les violences basées sur le genre concernent l'ensemble de la société gabonaise , femmes, hommes et enfants, même si les femmes demeurent les principales victimes. Elle a insisté sur la nécessité de libérer la parole des femmes et de garantir leur droit fondamental à dire non.

« La Loi 006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes est la mienne et la notre afin de protéger les femmes contre toutes les formes de violences et de discrimination. Elle est une révolution car elle prône l'égalité la parité concrète entre les hommes et les femmes. La réalité, beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. » a t - elle indiqué.

Fonctionnant sans subvention, l'association qui regroupe en son sein outre que des femmes victimes de violences, poursuit ses activités grâce aux cotisations de ses membres et au soutien des mécènes. Et se positionne comme un relais pour les femmes victimes de violences, notamment, celles qui ne savent pas comment dénoncer les abus subis au quotidien.

Moment fort de la cérémonie, le témoignage d' Anthonyne Claude Nancy Bike Obam-Békale, membre de l'association, a profondément marqué l'assistance. Elle a expliqué avoir pu se libérer d'une situation de violence conjugale vécue à l'étranger, grâce à l'accompagnement de l'association.

La cérémonie a également enregistré la participation d' Anne Myra Onmma, de Mon IJM, mes droits, une association qui milite pour l'instauration d'un congé de maternité rémunéré pour les femmes travailleuses du secteur privé au Gabon.

L'association Gabon les femmes : savoir dire non aux violences annonce sa restructuration et plusieurs actions de sensibilisation et de plaidoyer dès 2026.