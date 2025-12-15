Sénégal: Centenaire de Frantz Fanon - 120 intellectuels attendus à Dakar pour un colloque international

14 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

À l'occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon (1925-2025), Dakar s'apprête à devenir, du 17 au 20 décembre 2025, l'un des épicentres de la réflexion intellectuelle mondiale autour de l'héritage du penseur martiniquais. Le Musée des Civilisations noires, en collaboration avec la Fondation Frantz Fanon et plusieurs partenaires, organise un colloque international placé sous le thème « Fanon, l'espérance africaine »

La cérémonie d'ouverture officielle est prévue ce mercredi 17 décembre au Musée des Civilisations noires de Dakar. Elle se déroulera en présence d'autorités publiques, d'universitaires, de chercheurs, d'artistes, d'acteurs culturels, de représentants de la société civile, ainsi que de missions diplomatiques et d'organisations régionales et internationales

Ce rendez-vous intellectuel marque la clôture d'un cycle de manifestations internationales organisées à travers le monde pour vulgariser et revisiter la pensée de Frantz Fanon, figure majeure du panafricanisme, psychiatre engagé, écrivain et révolutionnaire. Pendant trois jours, la capitale sénégalaise accueillera près de 120 intellectuels issus de 23 pays d'Afrique, de la diaspora, d'Europe et des Amériques.

Un siècle après sa naissance, les écrits de Frantz Fanon continuent de nourrir les débats contemporains sur le racisme, l'identité noire et les rapports de domination. Ses analyses résonnent fortement avec des mouvements actuels tels que Black Lives Matter et inspirent toujours les luttes panafricanistes. Pour les organisateurs, le colloque de Dakar dépasse largement le cadre commémoratif : il s'agit d'une réappropriation critique de la pensée de Fanon afin de questionner en profondeur les inégalités économiques, géopolitiques et raciales persistantes, et de contribuer à la déconstruction des survivances du néocolonialisme et du racisme.

