Sénégal: FIDAK 2025 - Ces senteurs qui attirent

La foire de Dakar est devenue un lieu de convergence depuis son ouverture. Les marchandises inondent tous les stands et les parfums ne font pas exception. Ces derniers se distinguent par leurs visuels, marques et utilisations. Ils attirent les passants grâce à leurs effluves et à la perspicacité des vendeurs qui ne se font pas prier pour aborder les éventuels acheteurs. Entre amour et besoin, les clients se livrent à coeur ouvert sur leurs achats.

« Ça sent bon ici ! », s'exclame une visiteuse après avoir franchi le seuil du portail du pavillon Vert. Cette odeur envoûtante flotte entre les différents couloirs des stands. On se croyait dans une parfumerie, mais ce n'est pas le cas. Cette structure qui regroupe de nombreux exposants est remplie de vendeurs de parfums, mais ils se distinguent par l'extension de leurs gammes. La circulation des personnes est fluide et leurs regards se faufilent entre les marchandises qui affriolent du fait de leurs brillances bariolées. La symphonie de la kora valse au cœur du pavillon et les lueurs du soleil y pénètrent faiblement.

Dans la zone réservée aux Pakistanais s'érige une échoppe bien garnie en parfums en tout genre. Et dont la plupart d'entre eux portent des marques arabes. Une femme à la silhouette fine avec la mine attirante est la chargée de vente, sous la supervision de son employeur. En face d'elle, un homme longiligne de la trentaine ne cesse de sentir les émanations des bouteilles de parfum.

Après avoir inhalé les différentes senteurs et trouvé celles qui correspondent le mieux à ses goûts, il dégaine son portefeuille de sa poche pour en sortir des billets de banque tout neufs et passe à la caisse. Abdou Seck est un ingénieur en génie civil venu à la foire pour améliorer son arsenal de parfums. « J'aime les bonnes odeurs, les parfums qui ne laissent pas les gens insensibles à ton passage. À la maison, j'ai une vaste gamme de senteurs et je ne cesse de les utiliser pour maintenir agréable mon odeur corporelle, comme vous le sentez actuellement », explique-t-il avec enthousiasme.

Oumou, la vendeuse, met l'accent sur l'attrait croissant qu'ont les clients pour les fragrances. « Depuis le 7 décembre, les clients ne cessent de venir et la plupart d'entre eux n'hésitent pas à acheter le parfum qu'ils veulent où qu'ils recherchent. Quand les senteurs sont captivantes et séduisantes, l'achat du produit est une formalité », souligne-t-elle avec son sourire rayonnant. Les vendeurs d'encens installés à côté des parfumeurs contribuent aussi à l'atmosphère agréable qui règne dans le pavillon Vert, car les émanations de leurs encens titillent les narines de tous les passants.

Il est 12 heures, la musique de la kora cède la place à l'afrobeat nigérian ; la symphonie musicale change d'un genre à un autre. C'est dans cette circonstance précise qu'un autre stand de senteurs situé tout près de celui des Indiens se dresse sur notre chemin. Celui-ci est plus vaste que le précédent. Sur les étagères, les parfums sont rangés selon leurs catégories et leurs prix varient selon la qualité. Une dame de la soixantaine, accompagnée de sa fille, est venue acquérir des parfums pour ses belles filles en guise de cadeaux de fin d'année.

« Une femme doit sentir bon pour être appréciée de tous. Et dans notre famille, la tradition exige qu'on offre des senteurs à nos belles filles en guise d'affection. C'est ce qui m'amène ici en compagnie de ma fille cadette », affirme la dame, emmitouflée dans un grand boubou bleu.

Sentir bon pour recevoir des compliments Sa fille, quant à elle, affirme être une fervente utilisatrice des bons effluves. « Je me parfume quasiment chaque fois que je sors, et même en restant à la maison, je le fais, c'est devenu une routine pour moi. Et si une senteur agréable m'attire, je ne vais pas hésiter pour l'acheter », dit-elle tout en suivant de très près le marchandage qu'est en train de faire sa mère avec la vendeuse.

Cette dernière s'appelle Binta, elle est assistée par deux autres femmes qui sont en pleine séances d'explications avec des demandeurs. Selon Binta, les gens aiment sentir bon et veulent toujours recevoir des retours positifs concernant les parfums qu'ils utilisent. Petit à petit, le pavillon Vert voit son affluence augmentée en ce début d'après-midi, dans une ambiance conviviale. Au pavillon Orange, les travaux sont toujours en cours et les résidus de bois qui jonchent le sol le prouvent suffisamment. Certains stands sont inoccupés et d'autres sont en cours d'installation.