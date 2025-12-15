Afrique: L'Afrique du Sud exclue de la première réunion du G20 sous présidence américaine

Après le sommet des chefs d'État à Johannesburg le mois dernier, c'est désormais aux États-Unis de prendre la présidence du G20 pour 2026. Ce lundi 15 décembre s'ouvre la première réunion du G20 sous présidence américaine : la réunion des Sherpas. Mais l'Afrique du Sud n'y sera pas présente : le président Donald Trump n'a pas envoyé d'invitation à Pretoria et ne souhaite plus voir la nation arc-en-ciel siéger au G20. L'Afrique du Sud espère toutefois que son exclusion arbitraire de ce premier rendez-vous sera au coeur des discussions.

Même absente, Pretoria compte bien faire entendre sa voix. Le gouvernement sud-africain a envoyé une lettre officielle à l'ensemble des pays membres, leur demandant de faire de cette exclusion un sujet central des échanges lors de cette première réunion.

Il s'agit d'une réunion des Sherpas, ces représentants des pays du G20 chargés d'entamer dès maintenant les négociations en vue du sommet des chefs d'État, prévu l'an prochain à Miami. Pourtant, le représentant sud-africain, Zane Dangor, n'a pas reçu d'invitation. Il affirme cependant qu'il ne forcera pas l'accès. « Tous les autres sherpas nous soutiennent », a-t-il ajouté.

Membre fondateur du G20

Donald Trump avait déjà boycotté le sommet du G20 organisé en Afrique du Sud le mois dernier à Johannesburg. Le président américain avait qualifié ce sommet de « honte », invoquant à plusieurs reprises le mythe d'un prétendu génocide blanc en Afrique du Sud.

Néanmoins, la nation arc-en-ciel n'est pas seulement membre du G20 : elle en est aussi l'un des membres fondateurs. Washington ne peut donc pas l'exclure d'un simple claquement de doigts.

Pour retirer un pays de la liste, un consensus de l'ensemble des membres est nécessaire. Un scénario peu probable, puisque des pays comme l'Allemagne ou encore la Chine ont déjà affirmé leur soutien à l'Afrique du Sud.