Sénégal: Prochaines municipales - Mohamed Lamine Manga déclare sa candidature pour la mairie de Ziguinchor

Mohamed Lamine Manga est candidat à la candidature pour la mairie de Ziguinchor. Le secrétaire général national des Sociaux démocratiques du Sénégal (Sds) l'a annoncé le samedi dans une conférence nationale sur la gouvernance fondée sur la social-démocratie, dans le cadre du premier anniversaire de son parti.

« Je suis natif de Ziguinchor, j'évolue, je travaille ici et je constate au quotidien la misère des Ziguinchorois, une région qui a un gros potentiel mais qui malheureusement ne parvient toujours pas à tirer son épingle du jeu et qui a du mal à être intégré dans les schémas de développement que l'État met en place », a-t-il fait savoir. Le professeur d'histoire, forestier etc. a dépeint une situation économique et sociale désastreuse et chaotique pour Ziguinchor qui dit-il, a un gros potentiel inexploité.

« Un fleuve, un port, deux aéroports, une université publique, des universités privées, une jeunesse, une position géographique carrefour », lista le candidat à la candidature. L'universitaire estime qu'il faut des compétences pour faire profiter à tout le monde des potentiels de la région.

Pour lui, l'élection municipale n'est pas une affaire de parti national, mais une affaire locale. Et M. Manga d'inviter les Ziguinchorois à miser sur des natifs de Ziguinchor, qui ont un amour réel pour Ziguinchor, mais aussi qui ont réalisé des choses pour cette région.

Les Sds ont un programme dénommé Za2p : Ziguinchor ville agréable, village paisible et ville propre qui sera bientôt partagé avec les ziguinchorois.

Par ailleurs, il souhaite des débats publics entre les différents candidats qui se signaleront pour diriger la mairie de Ziguinchor, pour présenter leurs projets aux ziguinchorois.

« Qu'il n'y ait pas un parachutage. Depuis un certain nombre d'années, on a toujours décidé à leur place », plaide-t-il.

Dans la même veine, le secrétaire général national des Sociaux démocratiques se désole de la situation politique nationale. Il dit : « Beaucoup de sénégalais ont fondé de l'espoir sur ce régime. Aucun Sénégalais n'a intérêt à ce que ce duo-là se sépare ». Mamadou Lamine Manga appelle à unité entre le chef de l'Etat et son premier ministre mais aussi à un large consensus autour du régime au pouvoir à qui il demande « de ne pas être très à l'écoute des partisans qui vont les distendre ».