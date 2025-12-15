Sénégal: Initiative African girls CAN code - Ziguinchor accueille le 6e camp sur le numérique

Le camp Onu femmes sur le codage dénommé African girls can code a été lancé ce dimanche à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Cette formation cherche à outiller les filles pour pouvoir bénéficier des opportunités du digital.

L'initiative de l'Onu femmes sur le codage, African girls can code, a été lancée ce dimanche à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz). À travers cette formation qui va durer 10 jours, de nouvelles perspectives numériques s'ouvrent pour les filles au Sénégal où la fracture numérique de genre demeure une réalité préoccupante. Selon directrice régionale de la famille, moins de femmes que d'hommes accèdent aux compétences techniques. « Moins de femmes que d'hommes intègrent les métiers du numérique et moins encore deviennent créatrices de solutions digitale », a déploré Mariama Diallo qui représentait le gouverneur de Ziguinchor.

Le Camp de codage offre aux participantes âgées de 17 à 25 ans, une opportunité exceptionnelle de développer des compétences en informatique, en programmation, en pensée numérique, en leadership, en créativité et également en innovation. D'après la directrice, le numérique n'est pas seulement un domaine technique. « Il est un espace de pouvoir, d'expression et d'influence. Apprendre à coder, c'est apprendre à créer, devenir actrices de la transformation digitale de notre pays. C'est aussi participer à une Afrique où les femmes conçoivent, innovent et dirigent », a-t-elle indiqué.

Le conseiller technique du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation voit à travers cette formation, un engagement fort de l'Onu femmes pour la réduction de la fracture numérique. « Ce programme est en phase avec la politique de la prise en compte du genre du ministère », a soutenu Yaya Mansour Diédhiou.

L'initiative Africain girls can code, cherche à contribuer à la réduction du gap numérique entre les filles et les garçons. Son objectif principal est de capaciter les filles en leadership mais également par rapport à la robotique, au développement d'applications pour qu'elles soient suffisamment outillées pour bénéficier du digital.

Ziguinchor constitue la 6e édition après les 5 autres camps de codage organisées à Dakar et à Thiès. Au total, 272 filles vont être formées, soit une grande communauté que l'Onu femmes va suivre afin de consolider les acquis, avoir de nouveaux partenaires, d'après Fanta Sow chargée de programme, gouvernance, leadership et participation politique à Onu femmes Sénégal.