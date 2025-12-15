Algérie: Sa peine confirmée en appel, Christophe Gleizes décide de se pourvoir en cassation

Le journaliste sportif français incarcéré en Algérie a introduit ce recours après « mûre réflexion » à la suite de la confirmation de sa condamnation à sept ans de prison en appel le 3 décembre. Une initiative qui doit lui permettre de continuer « à clamer son innocence » et à garder contact avec ses avocats.

Huit jours après la confirmation de sa condamnation à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » par la cour d'appel de Tizi Ouzou, le journaliste sportif français Christophe Gleizes a déposé un pourvoi en cassation pour tenter d'obtenir un nouveau procès, ont indiqué ses avocats français et algérien ce dimanche 14 décembre, date limite pour le dépôt du recours.

Introduite après « mûre réflexion » jeudi 11 décembre, cette initiative concerne uniquement d'éventuelles irrégularités de procédure, les faits n'étant pas examinés dans le cadre d'un tel pourvoi. Mais pour Me Amirouche Bakouri, l'un des avocats de Christophe Gleizes, cette initiative lui permettra de continuer « à clamer son innocence » ainsi qu'à garder le contact avec sa défense.

S'il n'avait pas introduit ce recours, le jugement serait devenu définitif et Christophe n'aurait plus eu le droit de rencontrer ses avocats régulièrement.

Collaborateur des magazines français So Foot et Society, Christophe Gleizes s'était rendu en Algérie au mois de mai 2024 pour un article sur le club de foot Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), basé à Tizi-Ouzou. La justice algérienne lui reproche d'avoir eu, à cette occasion, des contacts avec des personnes liées au Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie classé terroriste par les autorités algériennes.

Condamné à sept ans de prison en première instance au mois de juin dernier après 13 mois de contrôle judiciaire, celui-ci a vu sa peine confirmée en appel le 3 décembre - « une décision aberrante à l'encontre d'un journaliste n'ayant fait que son travail », avait alors réagi Reporters sans frontières.

De leur côté, les proches de Christophe Gleizes ont dit espérer une grâce du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Ce qui ne les empêche pas de multiplier les rencontres au sein de la classe politique française : après avoir vu le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lundi 8 décembre, sa famille doit être reçue ce lundi 16 décembre « au Sénat, dans un premier temps, par les représentants des différentes familles politiques. Elle s'entretiendra ensuite en début d'après-midi avec Gérard Larcher, le président (Les Républicains) de l'institution », écrit ainsi le quotidien sportif L'Équipe.