Guinée Bissau: Un proche de l'ex-président Embalo arrêté lors de son arrivée à Lisbonne

Un proche du président destitué Umaro Sissoco Embalo a été arrêté dimanche à son arrivée à Lisbonne, en possession de valises contenant environ cinq millions d'euros en espèce. L'épouse de l'ancien président de Guinée-Bissau se trouvait également à bord de l'avion, mais n'a pas été arrêtée, selon la police judiciaire portugaise.

La police judiciaire portugaise a annoncé avoir arrêté un ressortissant étranger ce dimanche matin, à l'aéroport militaire Figo Maduro de Lisbonne. L'homme interpellé est un proche d'Umaro Sissoco Embalo, il va être rapidement présenté devant un juge.

Arrivé de Guinée-Bissau, celui-ci est soupçonné de contrebande et de blanchiment d'argent. Selon le communiqué, les bagages du suspect contenaient environ cinq millions d'euros en espèces.

L'épouse de l'ancien président de Guinée-Bissau se trouvait également à bord du même avion, mais n'a pas été arrêtée, selon la presse portugaise. Une enquête a été ouverte par la police judicaire, en collaboration avec l'administration fiscale, sur la base d'un renseignement anonyme.

D'après le système de suivi des vols, l'appareil a décollé de Marrakech le samedi 13 décembre, a fait escale à Bissau et a atterri à Lisbonne le même jour. Le vol avait initialement été classé comme militaire, mais sa mission semble être bien éloignée des déclarations effectuées auprès des autorités portugaises.