Nigeria: Plus de 200 élèves restent détenus dans la brousse depuis leur enlèvement fin novembre

15 Décembre 2025
Radio France Internationale

Au Nigeria, cent enfants enlevés dans une école catholique de l'État du Niger ont été libérés la semaine dernière. Un immense soulagement pour leurs familles, mais une joie incomplète, car plus de deux cents élèves sont toujours retenus dans la brousse par leurs ravisseurs.

Après plusieurs semaines de captivité, les enfants libérés sont rentrés lundi 8 décembre au soir à l'école St Mary's, là même où ils avaient été enlevés, pour retrouver leurs parents. Des retrouvailles intenses mais incomplètes, pour cette maman, Blessing Jammeh.

« Je suis heureuse, mais je pleure aussi. Deux de mes enfants ont été enlevés. Un seul est revenu, l'autre est toujours porté disparu. L'enfant qui est rentré a dû être hospitalisé. Dans la brousse, les conditions étaient très mauvaises : des piqûres de moustiques, de l'eau sale, il en est tombé malade », raconte la mère de famille

Son autre enfant est toujours retenu par les ravisseurs, comme plus de deux cents élèves de l'école St Mary's. Un récit qui fait écho à ce que d'autres parents ont entendu de leurs enfants. C'est ce que rapporte Samuel Bala, président de l'association des parents d'élèves.

Des conditions de captivité très difficiles

« Les enfants qui sont revenus racontent des conditions de captivité très difficiles. Ils ont été détenus dans un endroit terrible : ils ne pouvaient pas se laver, et même manger était un problème. Parmi les enfants encore retenus, certains sont très jeunes, à peine cinq ou six ans. C'est pourquoi les parents supplient les autorités d'intervenir pour secourir les enfants qui sont toujours dans la brousse », détaille-t-il.

Les autorités n'ont fait aucun commentaire sur d'éventuelles négociations ou le paiement d'une rançon. L'école St Mary's, reste toujours fermée. Pour l'instant, aucune date de réouverture n'a été annoncée.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

