Afrique: «Le Mali fait partie des favoris pour cette CAN 2025», estime le milieu Mamadou Sangaré

À quelques jours du coup d'envoi de la CAN, RFI dévoile plusieurs entretiens avec ceux qui porteront les couleurs de leurs pays au Maroc. Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France de Ligue 1, le malien du Racing Club de Lens, Mamadou Sangaré est éblouissant sous le maillot Sang et Or. Arrivé du Rapid de Vienne cet été, il est rapidement devenu un élément indispensable du 11 de départ de Pierre Sage. Le jeune joueur de 23 ans s'est confié en exclusivité au micro de RFI.

Mamadou, cela fait désormais six mois que vous êtes ici. Comment vous sentez-vous à Lens ?

Je me sens très bien. Je suis bien acclimaté. Les gens du Nord sont formidables. Depuis mon premier jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai été extrêmement bien accueilli. Tout le monde m'aide à me sentir bien au quotidien. Franchement, je n'ai que de la gratitude.

Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club et dans cette région ?

Tout ! Déjà, les personnes que j'ai croisées ici : les supporters, le staff, les gens du club. Tout le monde est au top.

Vous vous êtes rapidement adapté au championnat de France, la Ligue 1...

C'est grâce à la philosophie du coach, Pierre Sage. On est une équipe qui aime jouer, attaquer, presser. Moi, j'aime vraiment ça, et ça a énormément facilité les choses.

Vous évoluez dans un club qui accueille, et qui a accueilli, beaucoup de joueurs africains. Est-ce que cela a pesé dans votre choix de venir ici ?

Oui, bien sûr. Je connaissais le club depuis longtemps, depuis que je suis petit. Comme vous l'avez dit, beaucoup de joueurs africains sont passés par ici, notamment de nombreux Maliens. Et surtout, il y a l'une de mes idoles qui a joué ici : Seydou Keïta (ancien capitaine du RC Lens entre 2002 et 2007). Donc oui, ça a vraiment compté dans ma décision de signer ici.

Justement, parlons de Seydou Keïta. Beaucoup d'observateurs vous comparent à lui...

Oui, c'est vrai, et franchement, ça fait vraiment plaisir. Seydou, tout le monde le connaît. Ça a été un grand joueur et un grand homme. Être comparé à lui, c'est quelque chose de très fort. J'espère suivre ses traces et, pourquoi pas, faire encore plus.

La CAN 2025 au Maroc approche. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

L'état d'esprit est très bon, comme dans toute l'équipe. L'ambiance est excellente en sélection nationale. Tout le monde est concentré, on sait ce qu'on doit faire. On parle souvent de l'objectif qu'on s'est fixé. On espère aller au Maroc pour y accomplir quelque chose de grand et rendre fier le peuple malien.

À titre personnel, c'est votre première CAN ?

Exactement, et j'ai vraiment hâte. C'est un rêve. Depuis tout petit, on regarde la CAN en famille. Quand tu as la chance de la jouer, c'est quelque chose de fabuleux. Pour moi, ce sera un moment extraordinaire.

Pouvez-vous nous citer quelques talents de cette sélection malienne ?

Bien sûr, il y a énormément de joueurs talentueux chez nous. Lassine Sinayoko, par exemple, est un très bon joueur, très polyvalent. Il y a aussi Kamory Doumbia, qui joue à Brest, Dorgelès Nene (Fenerbahçe SK), Mohamed Doumbia qui évolue à Al-Ittihad en Arabie saoudite... Je ne peux pas tous les citer, mais l'effectif est très riche. C'est un mélange parfait entre expérience et jeunesse, et c'est vraiment très positif.

Peut-on vous considérer comme un cadre de l'équipe ?

Non, pas encore. Il y a un an, je n'étais même pas international. J'ai commencé à jouer récemment. Aujourd'hui, j'attends ma chance. Quand je suis sur le terrain, j'essaie de donner le maximum. Être un cadre, ce serait extraordinaire, mais je ne le suis pas encore. En revanche, j'essaie d'aider les plus jeunes. J'ai 23 ans, donc il y a encore plus jeune que moi en sélection.

Votre sélectionneur, Tom Saintfiet, a récemment cité plusieurs favoris pour la compétition (Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Nigeria), sans mentionner le Mali. Aurait-il dû vous inclure ?

Je pense qu'il ne nous a pas cités pour ne pas mettre trop de pression sur ses joueurs. Quand on joue une compétition, c'est pour la gagner. Bien sûr que nous sommes aussi parmi les favoris. Il ne faut pas oublier que nous sommes le Mali. On a de grands joueurs et un très bon effectif. J'ai vraiment confiance en notre groupe et je sais qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire.

Un autre joueur de Ligue 1 a fait son retour en sélection : le capitaine Hamari Traoré. Cela vous fait plaisir de le revoir ?

Bien sûr. C'est un cadre de l'équipe. Son retour nous a fait énormément plaisir lors du dernier rassemblement. Dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui motive. On sent clairement sa présence. Franchement, son retour nous a tous émus.

Le climat est-il désormais plus apaisé entre les joueurs et la sélection ? Cela a-t-il pesé sur les performances, notamment lors des qualifications pour le Mondial ? Et le Mondial, est-ce un rêve ?

Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, qui doivent rester entre nous. Il y a eu des problèmes entre les joueurs et la fédération, mais je pense que la situation s'est améliorée. Malheureusement, on n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Ça fait très mal, mais c'est le football. On va continuer à travailler. J'espère que la fédération et les joueurs vont continuer à avancer ensemble pour le bien du football malien. Et oui, le Mondial, c'est un rêve. Un jour, on y sera, c'est sûr, surtout avec la nouvelle formule.