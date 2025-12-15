Guinée: Présidentielle - La rénovation de l'axe Conakry-Kankan illustre les besoins routiers des électeurs

En cette période de campagne électorale, les Guinéens font le bilan des quatre années d'action du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), qui dirige le pays depuis septembre 2021, et formulent leurs voeux pour le mandat du prochain président. La question de la qualité des routes reste une priorité, car elles sont globalement très dégradées. Cependant, celle Conakry-Kankan, 650 kilomètres, a été totalement rénovée pendant la transition, à la grande satisfaction des habitants de Haute-Guinée.

À la gare routière de Kankan, les départs de bus et de taxis s'enchaînent, direction Mandiana (est de la Guinée), Bamako ou Conakry.

Pour les chauffeurs, comme Salomon, la rénovation complète de la route vers la capitale a été un grand soulagement : « Ça fait 15 ans que je parcours cette route. Sa rénovation a vraiment changé mon quotidien. Maintenant, je peux rouler à 70 ou 80 km/h en toute sécurité. Avant, c'était impossible de passer les 50 km/h. Et vu que la route est en bon état, je vais beaucoup plus rarement au garage pour changer des pièces. J'ai juste besoin de faire la vidange et vérifier les plaquettes, ça me fait de grandes économies. »

Un besoin de routes vers des villes plus au sud

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Satisfaction aussi pour Sayon, une commerçante d'une vingtaine d'années : « J'achète des produits à Conakry pour les revendre à Kankan. Depuis que la route a été refaite, ça va beaucoup plus vite. Je fais le trajet en 9 ou 10 heures, alors qu'avant il fallait 15 heures et parfois plus vu que les véhicules tombaient en panne à cause de l'état de la route. Et vu que la route est en bon état, les taxis peuvent prendre plus de colis pour le même prix, donc je fais des économies. Maintenant, je gagne plus d'argent, et je suis moins fatiguée. »

Les routes ayant tendance à vite se dégrader, les habitants de Kankan espèrent qu'elle sera bien entretenue. Ils attendent surtout la construction de routes vers Kérouané et Kissidougou.

Depuis le 28 novembre, neuf candidats sont en lice pour la présidentielle du 28 décembre 2025 et ont un mois pour convaincre les électeurs de voter pour eux. Le chef de la junte au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya, se présente en indépendant.