Soudan: Six Casques bleux tués et huit blessés dans des attaques de drones au Kordofan

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a condamné samedi des attaques de drones qui ont ciblé la base logistique des Casques bleus des Nations Unies à Kadougli, au Soudan, faisant six morts et huit blessés - tous membres du contingent bangladais de maintien de la paix servant au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).

Kadougli est la capitale de l'Etat du Kordofan du Sud, une région où de violents affrontements opposent les forces armées soudanaises aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). La guerre civile entre ces factions armées rivales a démarré il y a deux ans et demi et causé le déplacement de millions de personnes à travers le Soudan.

Abyei est un territoire riche en pétrole que se disputent le Soudan et le Soudan du Sud depuis la partition du Soudan en 2011. Depuis, la zone est surveillée par la FISNUA.

« Les attaques visant les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et je rappelle à toutes les parties au conflit leur obligation de protéger le personnel des Nations Unies et les civils. Les attaques telles que celle perpétrée aujourd'hui dans le Kordofan du Sud contre les Casques bleus sont injustifiables. Les responsables devront rendre des comptes », a affirmé le chef de l'ONU dans une déclaration à la presse.

Appel à un cessez-le-feu immédiat

Il a adressé ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Bangladesh, ainsi qu'aux familles des Casques bleus tombés au combat, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Il a précisé qu'un soutien est apporté aux Casques bleus blessés en vue de leur évacuation.

« J'exprime ma solidarité avec les milliers de Casques bleus qui continuent de servir sous le drapeau bleu dans les environnements les plus dangereux », a déclaré le Secrétaire général.

Il a réitéré son appel aux parties belligérantes à s'entendre sur un cessez-le-feu immédiat et à reprendre les négociations en vue d'un cessez-le-feu durable et d'un processus politique global, inclusif et mené par les Soudanais.