Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 15 décembre 2025

Afreximbank lance au Caire le plus grand Centre africain du commerce, futur cœur du commerce continental

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a officiellement lancé les travaux du Centre africain du commerce du Caire (African Trade Centre – AATC), un projet emblématique appelé à devenir le plus grand complexe dédié au commerce et à l’investissement africains.

La cérémonie de pose de la première pierre, tenue le 13 décembre dans la Nouvelle Capitale administrative d’Égypte, a réuni de hautes autorités égyptiennes, des dirigeants d’Afreximbank, des représentants diplomatiques africains et de nombreux acteurs économiques.

D’un coût de plusieurs centaines de millions de dollars, le Centre africain du commerce du Caire sera à la fois un complexe multifonctionnel ultramoderne et le nouveau siège mondial d’Afreximbank. Réalisé avec l’expertise égyptienne et l’appui du secteur privé, il s’étendra sur une superficie d’environ 120 000 mètres carrés et sera livré dans un délai ambitieux de 30 à 36 mois. (Source allAfrica)

La CEDEAO durcit le ton : Menace de « sanctions ciblées » pour forcer le retour à l’ordre constitutionnel à Bissau

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a lancé un avertissement sévère dimanche, menaçant d’imposer des « sanctions ciblées » à quiconque tenterait d’entraver le retour à un régime civil en Guinée-Bissau, suite au coup d’État du mois dernier.

L’annonce a été faite par le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, à l’issue d’un sommet de l’organisation régionale qui se tenait à Abuja, la capitale nigériane.

« Les autorités imposeront des sanctions ciblées aux individus ou groupes de personnes qui font obstacle au processus de transition », a déclaré M. Touray aux journalistes. (Lesnouvellesdafrique)

Bénin : Le fils de l’ex-président Boni Yayi arrêté à son domicile

Le parti Les Démocrates dénonce l’arrestation nocturne de son Secrétaire national aux Affaires extérieures dans un contexte politique tendu.

Le parti Les Démocrates a dénoncé dimanche 14 décembre l’arrestation de son Secrétaire national aux Affaires extérieures, Chabi Georges Nadjim Yayi, fils de l’ancien président Boni Yayi, interpellé à son domicile aux environs de 02h00 du matin par des individus en tenue policière.

Dans un communiqué parvenu à APA, le parti indique que M. Yayi a été conduit à la Brigade économique et financière, sans qu’aucune information formelle ne soit communiquée ni à sa famille, ni aux responsables de la formation politique. (Source Apanews)

RCA : Lancement en fanfare de la campagne présidentielle

C’est sous les acclamations d’une foule en liesse que Faustin-Archange Touadéra a fait son entrée au stade Omnisports de Bangui, le 13 décembre 2025, pour l’ouverture officielle de la campagne présidentielle.

De retour de Sibut, où il avait donné le coup d’envoi de la course électorale, le chef de l’État sortant a été accueilli avec un véritable enthousiasme populaire.

Pour ses partisans, l’argument de la paix et le retour de la stabilité suffisent à justifier un soutien renouvelé. Igor Tola Kogadou, candidat MCU à l’Assemblée nationale, s’enthousiasme : « J’ai vu la population se mobiliser pour cette élection, pour la victoire du Chef de l’État, le Professeur Faustin-Archange Touadéra, candidat numéro un, champion du Mouvement des Cœurs Unis au premier tour. » (Source Africanews)

Au Maroc, des inondations soudaines provoquent la mort de 21 personnes

La province de Safi, située sur la côte atlantique du pays, à environ 300 kilomètres au sud de Rabat, a été touchée par de fortes précipitations qui ont entraîné des torrents d’eau boueuse.

Des inondations soudaines provoquées par de fortes pluies ayant entraîné des infiltrations dans plusieurs habitations et commerces ont causé la mort d’au moins 21 personnes, dimanche 14 décembre, à Safi, sur la côte atlantique du Maroc. C’est le plus lourd bilan pour des intempéries de ce type depuis une décennie dans le pays. (Source Le Monde Afrique)

Algérie : Sa peine confirmée en appel, Christophe Gleizes décide de se pourvoir en cassation

Le journaliste sportif français incarcéré en Algérie a introduit ce recours après « mûre réflexion » à la suite de la confirmation de sa condamnation à sept ans de prison en appel le 3 décembre. Une initiative qui doit lui permettre de continuer « à clamer son innocence » et à garder contact avec ses avocats.

Huit jours après la confirmation de sa condamnation à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » par la cour d'appel de Tizi Ouzou, le journaliste sportif français Christophe Gleizes a déposé un pourvoi en cassation pour tenter d'obtenir un nouveau procès, ont indiqué ses avocats français et algérien ce dimanche 14 décembre, date limite pour le dépôt du recours. (Source RFI)

Sénégal : Les députés valident le budget 2026 pour redresser les finances

Les députés sénégalais ont adopté samedi la nouvelle loi de finances pour l’année 2026 à l’Assemblée nationale à Dakar. Ce texte, défendu par le gouvernement, vise à remettre de l’ordre dans les comptes publics et à améliorer la confiance des partenaires économiques.

‎Le budget prévoit des recettes de plus de 6 188 milliards de francs CFA, soit une hausse importante par rapport à 2025, et des dépenses de près de 7 434 milliards de francs CFA. Cela montre que l’État compte dépenser plus pour soutenir l’économie, tout en augmentant ses revenus. (Source alafiainfos)

‎L’Afrique du Sud réévalue sa politique de justice économique pour attirer les investissements étrangers

Le paysage économique sud-africain est en pleine évolution, avec une récente initiative du ministre des Télécommunications, Solly Malatsi, qui soulève des débats au sein de la société. Ce dernier a formulé une demande auprès de l’autorité de régulation des télécommunications pour réviser les règles imposées aux entreprises étrangères souhaitant s’implanter en Afrique du Sud.

Actuellement, ces règles exigent que 30 % des capitaux des sociétés étrangères soient détenus par des populations historiquement désavantagées, c’est-à-dire principalement les populations noires, dans un effort de rétablissement de la justice économique post-apartheid. (Source fatshimetrie)

Madagascar : Transition - Des émissaires de l'ONU en mission d'évaluation

Une délégation des Nations Unies a visité Madagascar pour évaluer la situation politique. Au menu : suivi des réformes et de l'assurance d'un environnement stable pour les projets internationaux.

La mission d'une délégation dépêchée par le Secrétaire général des Nations Unies à Madagascar s'est achevée hier, après une semaine de consultations au plus haut niveau. Conduite par Parfait Onanga-Anyanga, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine (UA) et chef du Bureau des Nations Unies auprès de l'UA, la délégation s'inscrit dans un contexte politique marqué par un changement de pouvoir et une phase de sortie de crise encore en cours de consolidation. (Source L’Express de Madagascar)

Diaspora : Délai de 60 jours pour quitter les USA aux éthiopiens sans TPS

Le président américain Donald Trump poursuit sa répression contre l’immigration. Ce weekend, il a mis fin au statut légal temporaire des citoyens éthiopiens vivant aux États-Unis, un mois après avoir fait de même pour les ressortissants du Soudan du Sud. Pour l’administration Trump, en effet, l’Éthiopie ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de ce statut.

Les Éthiopiens, privés de TPS, disposent désormais d’un délai de 60 jours pour quitter les États-Unis. Jusqu’à maintenant, Près de 5 000 Éthiopiens bénéficiaient jusqu’ici du statut légal temporaire, le TPS.

Ce statut est accordé aux personnes dont le pays d’origine a subi une catastrophe naturelle, un conflit armé ou un événement exceptionnel. Il permet notamment aux exilés de pouvoir bénéficier d’un permis de travail et d’être protégés contre une expulsion. (Source Tunisie Numerique)



