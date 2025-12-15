Nigeria: Hostinger, société européenne, se lance au pays avec des outils d'intelligence artificielle

Hostinger, une société d'hébergement et de création de sites web basée en Lituanie, a lancé ses activités au Nigéria, ciblant les petites entreprises et les entrepreneurs avec des outils alimentés par l'IA et des paiements en monnaie locale.

La société proposera des services d'hébergement de sites web, d'enregistrement de domaines et de création de sites web, ainsi qu'un assistant IA conçu pour automatiser des tâches telles que la création de contenu, la configuration de sites web et la gestion du commerce électronique. Les clients nigérians peuvent payer en naira, ce qui supprime un point de friction essentiel pour les entreprises qui s'appuient sur des méthodes de paiement locales.

Cette décision intervient alors que l'économie numérique du Nigéria continue de se développer, contribuant à hauteur d'environ ₦7 trillions au produit intérieur brut au premier trimestre 2025. Le pays compte plus de 39 millions de micro, petites et moyennes entreprises, dont beaucoup opèrent encore hors ligne ou s'appuient sur les médias sociaux en raison des coûts élevés, des compétences numériques limitées et des lacunes en matière d'infrastructure.

Hostinger a déclaré que ses outils sont conçus pour réduire ces obstacles en simplifiant la création et la gestion de sites web. Les utilisateurs auront accès au constructeur de sites web d'Hostinger, à l'hébergement WordPress, aux serveurs privés virtuels et aux produits d'intelligence artificielle tels que Hostinger Reach pour le marketing par courriel et Hostinger Horizons pour la création de sites web et d'applications web.

Hostinger rejoint un marché nigérian compétitif qui comprend déjà des fournisseurs d'hébergement locaux et régionaux au service des petites entreprises et des travailleurs indépendants.

Points clés à retenir

Le Nigeria est devenu un marché prioritaire pour les fournisseurs mondiaux de services numériques, car les petites entreprises recherchent des moyens moins coûteux et plus simples de se lancer en ligne. Alors que les médias sociaux restent le principal canal numérique pour de nombreux entrepreneurs, les sites web gagnent en importance pour les paiements, la crédibilité et la gestion des clients. L'entrée d'Hostinger met en évidence la façon dont l'IA est en train de remodeler l'hébergement web.

En automatisant des tâches qui nécessitaient autrefois l'intervention de développeurs, les sociétés d'hébergement se positionnent comme des outils commerciaux à part entière plutôt que comme des vendeurs d'infrastructure. Cette approche pourrait intéresser les PME nigérianes qui manquent de personnel technique mais souhaitent vendre en ligne, gérer leurs clients et commercialiser leurs produits par voie numérique.

La tarification en monnaie locale est un autre facteur de concurrence. Avec l'augmentation du coût des devises, les plateformes mondiales qui permettent les paiements en naira pourraient prendre l'avantage sur leurs rivales internationales qui facturent en dollars. Le lancement de la plateforme incite également les hébergeurs locaux à améliorer l'automatisation, l'assistance et la tarification à mesure que l'économie en ligne du Nigeria prend de l'ampleur.