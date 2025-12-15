La banque centrale de Namibie a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé à 6,50 %, citant la nécessité de protéger l'ancrage de sa monnaie avec l'Afrique du Sud alors que les conditions politiques se resserrent de l'autre côté de la frontière.

Cette décision reflète le lien monétaire étroit entre la Namibie et l'Afrique du Sud, dont le rand est rattaché au dollar namibien. L'Afrique du Sud a récemment adopté un objectif d'inflation plus strict de 3 %, ce qui a incité les responsables politiques namibiens à accorder plus d'importance à la stabilité des prix intérieurs afin de préserver la confiance dans l'arrimage.

La Banque de Namibie a déclaré que le taux de référence de l'Afrique du Sud restait légèrement plus élevé et qu'une réduction trop rapide de l'écart pourrait exercer une pression sur les flux de capitaux et l'accord de change. Par conséquent, elle a maintenu sa politique malgré l'atténuation des risques d'inflation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne les perspectives de croissance, la banque a abaissé ses prévisions d'expansion économique pour 2025 de 3,5 % à 3 %, soulignant la faiblesse de la production dans l'industrie manufacturière et l'extraction de diamants. Les prévisions d'inflation sont restées globalement inchangées, avec une légère révision à la baisse pour l'année prochaine en raison de perspectives monétaires plus fermes et de prix du pétrole plus bas.

La décision a marqué la dernière réunion de politique générale du gouverneur Johannes !Gawaxab, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année. Le gouvernement n'a pas encore nommé son successeur.

Points clés à retenir

La décision de la Namibie concernant les taux d'intérêt montre que les petites économies dont la monnaie est arrimée disposent d'une indépendance politique limitée. Le dollar namibien étant lié au rand sud-africain, les variations des taux d'intérêt locaux doivent suivre de près celles de l'Afrique du Sud pour éviter les sorties de capitaux et les tensions sur les taux de change.

Le cadre plus strict de l'Afrique du Sud en matière d'inflation place la barre plus haut pour les partenaires régionaux, même si la croissance ralentit. Pour la Namibie, cela signifie que les coûts d'emprunt pourraient rester plus longtemps élevés, malgré une inflation moins forte et une activité plus faible dans des secteurs clés tels que l'exploitation minière. Les perspectives soulignent également les risques structurels. L'extraction de diamants reste au coeur de l'économie namibienne, ce qui rend la croissance vulnérable aux fluctuations de la demande mondiale.

L'industrie manufacturière n'a pas encore apporté de compensation solide. Bien que la baisse des prix du pétrole et la stabilité de la monnaie puissent atténuer les pressions inflationnistes, les décideurs politiques privilégient la stabilité monétaire plutôt que la relance à court terme. Le prochain changement de direction à la banque centrale ajoute une nouvelle couche d'incertitude, les marchés étant attentifs à la continuité de la gestion de la parité monétaire et à l'équilibre entre croissance et stabilité des prix.