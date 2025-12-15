Zambie: L'introduction en bourse de Dot Com Zambia suscite une demande record avant les débuts de LuSE Alt-M

L'offre publique initiale de Dot Com Zambia Plc a été largement sursouscrite, ce qui témoigne de l'appétit des investisseurs avant sa cotation sur le marché alternatif de la Bourse de Lusaka, LuSE Alt-M.

La bourse a déclaré mardi que l'offre a été clôturée le 5 décembre, une semaine plus tôt que prévu, après que la demande a dépassé les attentes. Les demandes ont atteint 14,1 millions de ZMW contre un objectif de 12,3 millions de ZMW, ce qui représente une sursouscription de 114 fois.

Les investisseurs individuels ont représenté 85 % des nouveaux actionnaires, avec la participation de plus de 500 investisseurs. Les Zambiens représentaient environ 75 % des actionnaires à la suite de l'introduction en bourse, tandis que les investisseurs étrangers ont apporté les 25 % restants.

L'opération marque la première cotation sur le segment Alt-M du LuSE, une plateforme conçue pour permettre aux petites et moyennes entreprises d'accéder aux capitaux publics dans le cadre d'exigences de cotation allégées. La bourse a déclaré que la forte réponse témoigne de la confiance croissante dans les PME zambiennes dotées de modèles d'entreprise et de structures de gouvernance clairs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réconciliation post-souscription est en cours, impliquant les intermédiaires du marché et les institutions de compensation. La cotation de Dot Com Zambia est prévue pour le 17 décembre sous le symbole DCZ.

Points clés à retenir

Le succès de l'introduction en bourse de Dot Com Zambia est un premier test pour le marché Alt-M de la LuSE, qui a été créé pour combler un manque de financement de longue date pour les entreprises locales en croissance. De nombreuses PME zambiennes dépendent des prêts bancaires, qui peuvent être coûteux et restrictifs, ce qui limite leur capacité à se développer. La forte participation des particuliers est le signe d'une sensibilisation croissante à l'investissement en actions parmi les individus et suggère que l'épargne locale est de plus en plus canalisée vers les marchés de capitaux plutôt que vers des actifs informels.

Le niveau élevé de l'actionnariat national réduit également la dépendance à l'égard des capitaux étrangers, qui peuvent être plus volatils. Pour la bourse, une première cotation réussie améliore la crédibilité et pourrait encourager d'autres PME dans des secteurs tels que la technologie, les services et l'industrie manufacturière à envisager les marchés publics.

Elle soutient également les efforts plus larges visant à approfondir le système financier zambien et à élargir les options d'investissement au-delà de la dette publique. S'il est suivi par d'autres cotations, le segment Alt-M pourrait devenir un pipeline pour les futures sociétés du tableau principal, renforçant ainsi le rôle des marchés de capitaux dans le financement de la croissance des entreprises et le soutien du développement économique à long terme.