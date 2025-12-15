Sénégal: Le DG de la SONAGED, parmi les lauréats des 'Jambars Awards'

Tivaouane — Le directeur général de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), Khalifa Ababacar Sarr, figure parmi les lauréats des "Jambaar Awards", récompenses décernées par l'agence événementielle So'Events.

Cette distinction est présentée comme une reconnaissance du travail des 17 000 agents de la SONAGED, mobilisés quotidiennement sur l'ensemble du territoire national pour l'amélioration de la salubrité et du cadre de vie.

À Tivaouane, des familles religieuses ont salué l'engagement et la disponibilité des équipes de la SONAGED lors des grandes manifestations religieuses, notamment le Gamou annuel, ainsi que lors d'événements organisés par la communauté mouride dans la localité.

Dans la même dynamique, à Pire, le khalife Serigne Papa Abdou Cissé a récemment adressé ses félicitations au directeur général de la SONAGED, soulignant la constance des actions menées par l'entreprise publique dans la lutte contre l'insalubrité avant, pendant et après les événements religieux.

Des responsables communautaires ont, par ailleurs, décrit M. Sarr comme un défenseur des travailleurs de la SONAGED, appelant les autorités à renforcer les moyens de l'entreprise afin de consolider ses performances opérationnelles.

Plusieurs mairies du département de Tivaouane ont également salué l'implication personnelle de khalifa Ababacar Sarr dans la prise en charge des questions environnementales.

À Pire, le maire Mamadou Ndoye Bane a estimé que cette distinction "mérite d'être célébrée au sein de la commune".

À Ngaye Mékhé, des associations de jeunesse ont également exprimé leur satisfaction, tandis que des populations ont salué le soutien constant du directeur général de la SONAGED, présenté comme un "partenaire fidèle et engagé".

"Il nous rappelle toujours que le bien-être d'une localité commence par un cadre de vie propre et respectueux de l'environnement", a témoigné un notable.

Cette reconnaissance vient ainsi conforter les efforts déployés par la direction de la SONAGED dans le cadre de l'amélioration continue du service public de gestion des déchets et de la promotion d'une culture environnementale et citoyenne, fondée sur la synergie entre acteurs locaux, services techniques et partenaires institutionnels.