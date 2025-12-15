Sénégal: L'axe Dakar-Bogota doit être davantage mis en exergue, selon la vice-présidente colombienne

Gorée (Dakar) — Le Sénégal et la Colombie doivent travailler, par le biais de la coopération Sud-Sud, à davantage mettre en valeur le potentiel culturel, mémoriel et économique qu'ils ont en commun, a plaidé, dimanche, la vice-présidente colombienne, Francia Elena Marquez Mina.

"Nous sommes investis d'une responsabilité qui nous oblige à reconnecter nos régions pour construire notre mémoire. Mais il ne s'agit pas là que d'un potentiel culturel et mémoriel, il y a aussi un immense potentiel d'échange économique", a-t-elle déclaré.

La vice-présidente de la Colombie s'exprimait après une visite à la Maison des esclaves de Gorée, dans le cadre d'une visite officielle qu'elle effectue à Dakar, en présence notamment du ministre sénégalais en charge de la Culture, Amadou Ba.

Francia Elena Marquez Mina juge insuffisant le niveau des échanges entre le Sénégal et la Colombie.

"Nous ne nous regardons pas suffisamment les uns les autres comme nations du Sud. Nous continuons à prioriser nos échanges avec le Nord, avec l'Europe, en utilisant les mêmes routes que les colonisateurs eux-mêmes ont établies", a-t-elle relevé.

Madame Marquez a souligné la nécessité pour les deux pays de travailler ensemble "pour reconnecter les familles" des deux continents, "mais aussi reconnecter les deux nations pour réécrire les récits qui nous ont été imposés et qui ne nous représentent pas".

"Nous avons un potentiel immense. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour travailler ensemble et éradiquer définitivement la pauvreté, la faim et les autres fléaux qui nous attaquent", a-t-elle insisté, en présence du maire de Gorée, Augustin Senghor.

Francia Marquez dit en outre nourrir l'ambition de créer une voie maritime directe qui puisse permettre de convoyer des visiteurs depuis la Colombie pour qu'ils viennent découvrir "la terre d'ici" et de la même manière faciliter le trajet inverse afin que les Sénégalais puissent visiter "des lieux de résistance" en Colombie.

Augustin Senghor a annoncé un projet de jumelage Gorée au Sénégal et Carthagène, deux sites mémoriels témoignant de la Traite négrière et de la résistance des communautés noires en Amérique.

"L'acte de jumelage sera bientôt signé car il est important de jeter une passerelle entre les deux continents pour restaurer l'histoire", a indiqué le maire de Gorée.