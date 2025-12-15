Sénégal: Africa Élite Football vainqueur de la première édition du tournoi national de mini-football

Dakar — Africa Élite Football de Dakar a remporté la première édition du tournoi national de mini-football, en battant (4-1) l'AS Kora, dimanche, à l'issue de la finale disputée au complexe sportif de l'UCAD, à Dakar.

La compétition avait démarré le 4 décembre dernier.

Le vainqueur avait obtenu son ticket pour la finale après un large succès (6-2) en demi-finale contre Temple Foot.

A l'initiative de l'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), ce tournoi vise à sensibiliser les acteurs sportifs et les jeunes sur les opportunités offertes par cette discipline.

Le mini-football est une variante du football à effectif réduit. Il se joue le plus souvent à cinq contre cinq, mais les équipes peuvent compter jusqu'à neuf joueurs.

Dans ce tournoi, chaque équipe comprend six joueurs, dont le gardien.

Les matchs se disputent sur un terrain synthétique de 50 m sur 30 m, en deux périodes de 25 minutes.

Cette discipline est ouverte aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels.

Le Sénégal avait participé à la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de mini-football, organisée du 14 au 25 juillet 2025 à Derna, en Libye et remportée par le pays hôte.

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football, créée en 2016 et membre de la Fédération mondiale de mini-football, indépendante de la FIFA.