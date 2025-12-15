Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Ibrahim Mbaye du PSG sur un nuage, Ismaila Sarr de retour avec Palace

Dakar — Ibrahim Mbaye, auteur d'une double passe décisive avec le Paris Saint-Germain, figure parmi les footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers.

Titulaire lors de la 16e journée de Ligue 1 française, le jeune attaquant sénégalais s'est, une nouvelle fois, illustré en contribuant largement au succès du PSG face à Metz (3-2).

Âgé de 17 ans et convoqué pour la Coupe d'Afrique des nations 2025 prévue au Maroc (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026), Mbaye a délivré la passe décisive du deuxième but à son coéquipier français Quentin Ndjantou, puis celle du troisième but inscrit par Désiré Doué.

Auteur d'un but et de trois passes décisives lors de ses derniers matchs avec le PSG, Ibrahim Mbaye a quitté la pelouse, le trophée d'homme du match entre les mains.

Grâce à cette victoire, le PSG, deuxième au classement, s'est imposé face au club messin où évoluent également les internationaux sénégalais Habib Diallo et Cheikh Sabaly, tous deux convoqués pour la CAN 2025.

Diallo a débuté la rencontre, tandis que Sabaly est entré en cours de jeu.

Dans le même championnat, Mamadou Sarr était titulaire avec Strasbourg (7e) lors du match nul (0-0) contre Lorient.

Moussa Niakhaté, qui disputera sa deuxième CAN avec le Sénégal, a pris part à la victoire de Lyon (5e) face au Havre (1-0). L'attaquant havrais Issa Soumaré s'est signalé en manquant un penalty.

En Premier League anglaise, Ismaïla Sarr a effectué son retour de blessure avec Crystal Palace (5e). Titularisé après trois semaines d'absence, il n'a toutefois pas pu empêcher la lourde défaite de son équipe (3-0) face à Manchester City.

Son compatriote évoluant à Tottenham (11e) Pape Matar Sarr a également connu une défaite sur le même score face à Nottingham Forest.

Convoqué pour la CAN malgré une blessure, Habib Diarra n'a pas participé à la victoire de Sunderland (7e) contre Newcastle (1-0).

Everton, avec Iliman Ndiaye titulaire et Idrissa Gana Gueye de retour de suspension, s'est incliné à domicile face à Chelsea (0-2).

En Bundesliga allemande, le Bayern Munich (1er), où évolue Nicolas Jackson, a concédé le match nul (2-2) contre Mayence. L'attaquant sénégalais est entré en jeu à dix-huit minutes de la fin.

En Serie A italienne, Boulaye Dia est resté sur le banc lors de la victoire de la Lazio face à Parme (1-0). Même sort pour Idrissa Gueye qui est resté sur le banc lors de la victoire de son équipe Udinese (1-0) devant Naples.

De son côté, Cômo (6e), avec Assane Diao, affrontera l'AS Rome lundi à 19h45.

En Liga espagnole, la rencontre entre Villarreal (3e), club de Pape Alassane Gueye, et Levante a été reportée.