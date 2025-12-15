Sénégal: Ligue 1 - Jaraaf, AJEL, Cambérène et SONACOS, grands gagnants de la 7e journée

14 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Jaraaf de Dakar, AJEL de Rufisque, Cambérène et SONACOS de Diourbel ont été les grands gagnants de la septième journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise à l'issue de laquelle ces équipes ont chacune engrangé trois points supplémentaires.

Le Champion sortant, le Jaraaf de Dakar, a enchaîné une deuxième victoire d'affilée en enfonçant (2-1) la lanterne rouge, Guédiawaye FC.

Avec ce succès, l'équipe de la Médina respire un peu après un début de saison difficile.

Le Jaraaf s'empare de la 9e place du classement avec 9 points (-1).

Après trois journées sans la moindre victoire, les Rufisquois de AJEL ont effectué un déplacement fructueux à Dakar, ponctué par une victoire (2-1) contre l'Union sportive de Ouakam (USO).

AJEL occupe désormais la troisième place avec 13 points (+4).

Dans le duel entre les deux équipes promues au sein de l'élite cette saison, l'AS Cambérène a pris le dessus (2-1) sur le Stade de Mbour et signe sa première victoire de la saison.

Les huiliers de la SONACOS de Diourbel ont fait un bon voyage, en allant battre (1-0) la Linguère de Saint-Louis sur ses terres.

Le leader de la Ligue 1, l'US Gorée a concédé le nul vierge devant l'AS Pikine.

Malgré ce deuxième nul d'affilée, les insulaires conservent leur fauteuil de leader avec 15 points (+8).

Voici les résultats de la septième journée de Ligue 1 :

SDSC-GF (1-1), Gorée-AS Pikine (0-0), USO-AJEL (1-2), Casa-TFC (0-0), GFC-Jaraaf (1-2), HLM-Wallydaan (2-2), Linguère-SONACOS (0-1), Cambérène-Stade de Mbour (2-1).

