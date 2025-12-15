Congo-Kinshasa: Reprise du trafic sur la route Mwenga-Kasika après un jour d'interruption

14 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le trafic a repris normalement depuis vendredi 12 décembre sur la route Mwenga-Kasika, dans la province du Sud-Kivu, après une interruption toute la journée de jeudi.

Cette suspension du trafic sur la route nationale numéro 2, suivie de l'arrêt des activités socio-économiques sur le tronçon Mwenga-Kasika, était intervenue à la suite de rumeurs faisant état d'une probable avancée des rebelles de l'AFC-M23 en direction du chef-lieu du territoire de Mwenga.

« Le jeudi 11 décembre 2025, il y a eu une fausse information qui a paniqué la population du chef-lieu du territoire de Mwenga, disant que l'AFC-M23 se préparait à entrer au chef-lieu du territoire de Mwenga. Chose qui n'était pas vraie », rapporte le président de la société civile de Mwenga, Lungele Itebo.

Selon lui, l'interdiction du passage avait été imposée par les militaires des FARDC à Kibumba, à l'entrée du chef-lieu du territoire, pour épargner la vie des innocents. Les écoles et les boutiques étaient fermées.

Ce dimanche, chacun vaque à ses activités, bien que timidement.

Par ailleurs, « depuis le 20 novembre jusqu'à présent, la population qui s'était déplacée se trouve toujours dans ses lieux de déplacement : les uns à Kamituga, les autres à Bukavu et les autres à Mwenga-centre, et ces déplacés sont sans assistance alimentaire », indique Lungele Itebo.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

