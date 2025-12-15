Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Lupopo accroché par Bazano sur fonds d'actes de vandalisme

Le FC Saint-Éloi Lupopo a été tenu en échec par la JS Groupe Bazano sur le score d'un but partout, au stade Frédéric Kibassa Maliba, samedi 13 décembre 2025, en marge de la 10e journée du championnat national congolais.

En première période, Ngoy Lumbala a ouvert le score à la 12e minute, et les Cheminots ont égalisé à la 26e sur penalty par Wanet Kashala, qui compte désormais 6 buts à son actif.

En seconde période, malgré les changements, le score est resté inchangé. Le FC Saint-Éloi Lupopo enregistre son 3e nul de la saison, mais le résultat est suspendu par la Ligue nationale de football (LINAFOOT) après des actes de vandalisme survenus à la fin de la rencontre.

Après plusieurs décisions contestées de part et d'autre, l'action du penalty non accordé est à l'origine de ces incidents : John Pweto échappe à la défense puis frappe, son tir est contré par la main d'un défenseur de Bazano. L'arbitre assistant signale le penalty, mais le central décide autrement. Une décision qui énerve les Cheminots, lesquels s'en sont violemment pris au corps arbitral à l'issue de la rencontre, et le bus transportant les joueurs de la JS Groupe Bazano a été caillassé.

Avec la suspension du résultat, le FC Saint-Éloi Lupopo reste 6e avec 17 points en 8 sorties, et la Jeunesse Sportive Groupe Bazano 12e avec 9 points en 9 sorties.

Le FC Saint-Éloi Lupopo est devenu un habitué des troubles dans les installations sportives, au même titre que les autres grands clubs du pays frappés de huis clos par la LINAFOOT : l'AS Vita Club et le DC Motema Pembe.