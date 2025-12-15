Maroc: Clôture de la 14ème édition de conférence internationale 'The Atlantic Dialogues'

Les travaux de la 14e édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) "The Atlantic Dialogues" se sont achevés, samedi soir à Rabat, après trois jours de riches et profonds débats réunissant experts, décideurs et responsables de haut niveau de divers horizons.

Dans une déclaration à la presse, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, a salué la "richesse" de cette édition, marquée par la participation de plus de 500 invités entre intervenants et participants issus de 70 pays, principalement du bassin atlantique, mais également d'autres régions du monde.

Les échanges ont porté sur plusieurs enjeux majeurs d'actualité, notamment les défis de multilatéralisme, les questions climatiques et l'émergence économique de l'Afrique dans un contexte de coopération renforcée, a précisé M. El Aynaoui, à l'issue de cette conférence organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au fil des éditions, cet événement s'est imposé en une tribune privilégiée pour mettre en avant la place du Maroc en Afrique et sa capacité à fédérer les pays du continent autour de visions et d'initiatives communes, a-t-il fait observer, notant que les "Atlantic Dialogues" s'inscrivent notamment dans le cadre de l'Initiative Atlantique du Souverain et de la politique africaine du Royaume.

Le président exécutif du PCNS a également relevé que cette édition a contribué à renforcer des réseaux d'institutions et de chercheurs, qui enrichissent continuellement les "Atlantic Dialogues", tout en offrant une opportunité d'échange et de réflexion sur la convergence des défis partagés entre les pays du monde et sur les politiques publiques mises en œuvre pour les relever.

La séance de clôture a été marquée par un panel dédié aux défis de l'Atlantique élargi, tel que perçu par les "leaders émergents", anciens participants du programme annuel phare de la conférence destiné aux jeunes professionnels. Ce programme rassemble chaque année 40 jeunes leaders, âgés de 25 à 35 ans, sélectionnés parmi plus de 1.000 candidats issus de l'ensemble du bassin atlantique et intégrant une communauté qui compte désormais plus de 450 membres actifs.

Tenue du 11 au 13 décembre, la 14e édition des "Atlantic Dialogues" a été axée sur l'analyse des crises mondiales actuelles et l'exploration de pistes de réforme adaptées aux réalités contemporaines, notamment celles du continent africain, dans une dynamique d'échanges visant des retombées concrètes sur le terrain.