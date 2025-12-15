Ghana: La croissance du pays ralentit au troisième trimestre à cause du secteur pétrolier

L'économie ghanéenne a progressé de 5,5 % en glissement annuel au cours du troisième trimestre de 2025, soutenue par une forte croissance de l'agriculture et des services, selon les données du service national des statistiques.

Le rythme s'est ralenti par rapport aux 6,3 % du deuxième trimestre et aux 7,0 % de l'année précédente, freiné par la faiblesse des hydrocarbures et de l'industrie. La production du secteur pétrolier et gazier s'est contractée de 18,2 %, tandis que la production industrielle n'a augmenté que de 0,8 %.

L'agriculture a progressé de 8,6 % entre juillet et septembre, grâce à la production végétale et à la pêche. Le secteur des services, qui représente environ 40 % du produit intérieur brut, a augmenté de 7,6 %, soutenu par les technologies de l'information et de la communication, les transports, le commerce et les services financiers.

Le PIB non pétrolier a augmenté de 6,8 %, ce qui montre que l'activité sous-jacente est restée résiliente malgré la forte baisse de la production énergétique.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, l'économie a progressé de 6,1 %, contre 5,7 % au cours de la même période de l'année précédente. L'inflation a diminué pour le onzième mois consécutif pour atteindre 6,3 % en novembre. La banque centrale a réduit son taux de référence de 1 000 points de base au total cette année, alors que les pressions sur les prix s'atténuaient.

Points clés à retenir

Les données soulignent la reprise inégale du Ghana, qui sort de la crise économique la plus grave qu'il ait connue depuis des décennies. La croissance est de plus en plus tirée par les secteurs intérieurs, tandis que la production pétrolière reste volatile en raison de la maintenance des champs, de la baisse de la production et des retards d'investissement.

Les bons résultats de l'agriculture sont dus à l'amélioration des conditions météorologiques et à l'augmentation de la production alimentaire, qui ont contribué à ralentir l'inflation et à soutenir les revenus des ménages. La croissance des services reflète l'augmentation de la demande de télécommunications, de commerce et de transport à mesure que l'activité économique se normalise.

Le ralentissement de l'industrie met en évidence les difficultés persistantes, notamment les coûts d'exploitation élevés, le resserrement des conditions de crédit et la faiblesse de la production manufacturière. Si l'assouplissement monétaire a amélioré les conditions de financement, les entreprises restent prudentes après des années de volatilité monétaire et de resserrement budgétaire.

Avec la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt, les décideurs politiques parient sur le fait que la consommation privée et l'investissement porteront la croissance jusqu'en 2026. Les perspectives restent sensibles aux tendances de la production pétrolière, aux prix mondiaux des matières premières et au rythme de la réforme fiscale dans le cadre du programme de restructuration de la dette du Ghana.