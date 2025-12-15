Nigeria: Frigoglass vend ses activités nigérianes à Helios pour 117 millions de dollars

Le groupe Frigoglass a accepté de vendre l'intégralité de sa participation dans Frigoinvest Nigeria Holdings B.V., la société holding de ses activités verrières au Nigeria, à Helios Investment Partners pour un montant pouvant atteindre 100 millions d'euros.

Les actifs comprennent Beta Glass Plc, cotée à Lagos, et Frigoglass Industries Nigeria Limited. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.

La vente marque une étape clé dans la restructuration de Frigoglass, qui a commencé il y a trois ans à la suite de pressions financières et opérationnelles. Le groupe a déclaré que la cession lui permettra de se concentrer davantage sur la réfrigération commerciale et l'emballage en verre, tout en améliorant la solidité de son bilan et ses performances opérationnelles.

Frigoglass a déclaré qu'elle soutiendrait ses employés, ses clients et ses partenaires pendant la période de transition afin d'assurer la continuité des opérations au Nigeria.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Beta Glass a enregistré une croissance régulière de ses bénéfices et de fortes marges au cours des dernières années, bénéficiant de la demande d'emballages en verre sur les marchés de l'alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques. Frigoglass a déclaré que l'entreprise avait suscité l'intérêt d'investisseurs locaux et internationaux.

Helios, un investisseur de longue date dans les industries africaines, deviendra propriétaire à part entière des opérations nigérianes une fois l'accord conclu.

Points clés à retenir

Cette transaction témoigne de l'intérêt croissant des fonds d'investissement privés pour les actifs industriels du Nigeria, en particulier pour les entreprises dont les flux de trésorerie sont importants et qui bénéficient d'une demande intérieure. Les emballages en verre sont devenus plus attrayants à mesure que les entreprises de biens de consommation se détournent du plastique et s'appuient sur des fournisseurs locaux pour gérer les coûts et le risque de change. Pour Frigoglass, la vente réduit la complexité géographique et fournit des capitaux pour renforcer ses activités principales après des années de restructuration.

Le groupe s'est retiré de plusieurs marchés non essentiels dans le cadre de sa recherche d'un modèle d'exploitation plus simple et de bénéfices plus prévisibles. Pour le marché des capitaux nigérian, l'opération redonne de l'intérêt à Beta Glass, l'une des valeurs manufacturières les plus anciennes de la bourse. Un changement de propriétaire pourrait entraîner de nouveaux investissements, des améliorations opérationnelles et une expansion sur les marchés d'exportation.

La participation d'Helios est également un signe de confiance dans la consommation à long terme du Nigeria, malgré la volatilité des devises et les risques réglementaires. Les rachats importants d'actifs opérationnels restent limités dans le pays, ce qui fait de cette transaction une référence notable pour les futures fusions-acquisitions industrielles en Afrique de l'Ouest.