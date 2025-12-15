Maroc: Au moins 37 morts lors de crues soudaines dans la ville côtière de Safi

Trente-sept personnes sont mortes dimanche à Safi, sur la côte atlantique du Maroc, en raison de crues soudaines après des précipitations ayant entraîné des infiltrations dans plusieurs habitations et commerces, le plus lourd bilan pour des intempéries de ce type dans le pays depuis une décennie.

Au Maroc, des pluies torrentielles ont provoqué en fin d'après-midi, le 14 décembre 2025, des inondations meurtrières. Cela s'est passé dans la ville de Safi, sur la côte atlantique, à 250 kilomètres au sud de Casablanca.

Selon les autorités locales, 37 personnes sont mortes. C'est la pire catastrophe du genre au Maroc, depuis au moins 10 ans.

Le réveil a donc été douloureux pour cette ville de 300 000 habitants. Les images filmées quelques heures plus tôt témoignent de la violence du phénomène météo qu'a subi la cité portuaire. Des pluies orageuses se sont abattues sur Safi, provoquant rapidement, en seulement une heure, de brutales inondations, précisent les autorités locales. Sur des vidéos captées par les habitants, on voit des rues transformées en fleuve boueux, emportant tout sur son passage.

Outre les décès, des blessés aussi ont été recensés, dont 32 personnes transférées à l'hôpital, selon les autorités. « La plupart » d'entre elles ont été autorisées à sortir, « après avoir reçu les soins et traitements nécessaires ».

Une habitante jointe par RFI explique que l'oued, le cours d'eau qui traverse la ville, est sortie de son lit. C'est la médina, les vieux quartiers de Safi qui ont été les plus touchés.

Tard, dimanche soir, le niveau de l'eau avait déjà baissé, laissant derrière lui un paysage de dévastation, recouvert de boue et de voitures renversées. Les forces auxiliaires et la protection civile s'activaient à dégager des débris encore immergés.

Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels disparus, tandis que les autorités s'activent pour tenter d'apporter le soutien et l'aide nécessaire aux populations touchées.

Selon les habitants, le bilan pourrait encore s'alourdir.