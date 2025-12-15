Afrique de l'Ouest: Commission de la CEDEAO - Le pays va assurer la Présidence de l'organisation à partir de 2026

Le Ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur à travers un communiqué de presse, informe que la 68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, tenue le 14 décembre 2025 à Abuja, a attribué, au Sénégal, le poste de Président de la Commission de l'organisation pour la période 2026-2030.

Selon le document, ce résultat qui constitue une première pour le Sénégal, est l'aboutissement d'un processus complexe de concertations soutenues.

«Ce succès diplomatique de premier plan met en lumière le leadership affirmé de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, dont la vision éclairée et les orientations stratégiques ont été déterminantes dans l'issue favorable de la candidature sénégalaise », soutient le ministère des Affaires étrangères. Il a souligné que le choix porté sur le Sénégal constitue une reconnaissance éclatante du rôle majeur joué par notre pays au sein de l'espace communautaire et en Afrique. Il traduit également l'estime et la confiance renouvelées que les États membres accordent au Sénégal.

«Il confirme, en outre, la crédibilité du Sénégal ainsi que son engagement constant et résolu en faveur de l'intégration régionale, du renforcement de la gouvernance communautaire et du développement harmonieux de la région ouest-africaine », renseigne la même source.

Le Sénégal remercie vivement l'ensemble des Etats membres pour la confiance placée en lui et réaffirme son engagement en faveur de la consolidation de la CEDEAO ainsi que de la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans l'espace communautaire.