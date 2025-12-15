Sénégal: L'Ucad sur les sillons d'une exploitation agricole

L'Universitaire Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a signé, samedi, une convention de partenariat avec la commune de Colobane, dans le département de Gossas. Une entente qui permettra à l'institution universitaire d'exploiter 50 hectares dénommés Ucad-agropole.

La salle multimédia de la Faculté des lettres et sciences humaines a abrité, le samedi dernier, la cérémonie de signature de partenariat entre la commune de Colobane (département de Gossas) et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad. La rencontre a mobilisé prêt d'une centaine de personnes.

D'un côté le maire de Colobane, Dame Ndiaye et ses collaborateurs, composés de ses adjoints, des 13 présidents de commissions, mais aussi des conseillers départementaux et des membres de l'amicale des étudiants ressortissants de la commune de Colobane. De l'autre côté, le recteur de l'Ucad, Alioune Badara Kandji, entourés de ses collaborateurs, notamment ses conseillers et des membres du Conseil académique.

Le partenariat entre les deux institutions entre dans une initiative dénommée « Ucad-agropole ». Un projet mis en place par l'Ucad pour impulser une dynamique nouvelle. « De passer désormais d'une université du savoir à une université entrepreneuriale », a déclaré Samba Ndaw Sylla, coordonnateur de « Ucad- agropole ».

Le recteur de l'université, Alioune Badara Kandji, a rappelé que l'Ucad, en tant qu'institution publique d'enseignement supérieur, fait face souvent à des problèmes de ressources financières. C'est pourquoi il estime qu'il est impératif et innovant de développer une économie endogène à travers des projets comme celui-ci du partenariat avec la commune de Colobane. « C'est tout le sens de cette alliance que l'Ucad a signée avec la commune de Colobane », a affirmé le Pr Kandji.

« Après Niakhène, dans le département de Tivaoune, aujourd'hui, c'est la commune de Colobane (département de Gossas) qui accueille un espace agricole de 50 hectares, mais notre ambition est de mailler le territoire national, parce que l'Ucad dispose de toute l'expertise qu'il faut et qui peut être mise à la disposition de toutes les communautés », a assuré le recteur.

«Ce partenariat va permettre à l'Université Cheikh Anta Diop d'être au coeur des communautés et développer, de concert avec les populations, des activités en termes de formation, de programmes de recherche, de services à la communauté, à travers l'encadrement des populations», note Alioune Badara Kandji. « Ucad-agropole vise aussi à mettre en adéquation les programmes de formation avec les besoins des terroirs», a-t-il ajouté.

Pour Dame Ndiaye, maire de la commune de Colobane, la mise en place de cette agropole résulte d'une vision commune entre les deux institutions. Le projet, dit-il, aura un impact fort sur le plan socio-économique dans sa localité, car l'Ucad va mettre à la disposition de la commune toute son expertise pour encadrer les producteurs locaux, la jeunesse et les associations de femmes afin qu'ils puissent se développer et devenir autosuffisants en termes de ressources.