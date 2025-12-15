Sénégal: Reformes de l'Etat, reddition des comptes - Elimane Haby Kane dénonce la lenteur du régime Pastef

Selon le président du Think Tank Legs Africa, Elimane Haby Kane, après deux ans d'exercice du pouvoir, les promesses de rupture du régime Pastef peinent toujours à se concrétiser. Invité de l'émission Objection sur Sud FM, Elimane Haby Kane pointe les retards dans la refondation de l'État et l'absence de résultats tangibles en matière de reddition des comptes, appelant le Président Bassirou Diomaye Faye à éviter les erreurs de ses prédécesseurs.

En deux ans de gouvernance du régime Pastef, les résultats ne semblent pas tenir la promesse des engagements électoraux. L'avis est du président du Think Tank « Legs Africa », Elimane Haby Kane. Invité de l'émission Objection de la radio Sud FM hier, dimanche 14 décembre, le consultant en gouvernance et développement international, par ailleurs militant engagé de la société civile, a déploré les lenteurs constatées dans la mise en œuvre des engagements électoraux de l'actuel régime.

Prenant l'exemple de la refondation de l'État, Elimane Haby Kane s'interroge : « on ne comprend pas pourquoi toute cette lenteur dans la mise en œuvre des réformes, alors qu'eux-mêmes, avant leur arrivée au pouvoir, avaient martelé avec nous autres de la société civile qui avons travaillé dans cette perspective de refondation de l'État cristallisée depuis les Assises nationales, puis la CNRI, etc. Le Président lui-même avait déclaré que les Assises nationales constituaient la boussole de son action, et il avait effectivement promis des réformes en signant le pacte avec une partie de la société civile. »

Poursuivant son propos, le président du Think Tank Legs Africa invite le Président Bassirou Diomaye Faye à éviter de tomber dans les mêmes erreurs que son prédécesseur, Macky Sall, qui n'avait pas su mettre en oeuvre les réformes promises durant les deux premières années de son magistère. « Je pense qu'il est en train de refaire la même erreur que Macky Sall, c'est-à-dire ne pas avoir engagé les réformes profondes de refondation du pays dans les deux premières années de son mandat, et d'être rattrapé par les enjeux de pouvoir, à l'approche des élections municipales, puis de la prochaine élection présidentielle », estime-t-il.

Outre le retard dans la mise en œuvre des réformes, Elimane Haby Kane a également déploré l'absence de « résultats concrets » en matière de reddition des comptes. Selon lui, malgré les « efforts et la volonté affirmée » du Président Diomaye Faye, les effets tangibles de cette politique ne sont pas encore perceptibles dans le quotidien des Sénégalais. « Il y a aussi d'autres lois votées qui renforcent le dispositif de redevabilité et de contrôle. Le Président avait beaucoup insisté sur la publication des rapports, mais certains ne sont pas encore rendus publics. Je pense que la volonté doit aller jusqu'au bout sur ce plan », a-t-il ajouté.