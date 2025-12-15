Sénégal: Intronisation du nouveau président de la collectivité mandingue de Mbour - Un moment d'unité et de fierté communautaire

La Collectivité mandingue de Mbour a vécu hier un jour historique avec l'installation et l'intronisation de son nouveau président, Ibrahim Sadio, aux côtés de son vice-président Cheikhou Kote. Cet événement, marqué par une mobilisation exceptionnelle de toutes les cellules de la Collectivité mandingue, symbolise un renouveau dans l'unité et la cohésion des Mandingues de la Petite Côte.

El Hadji Mamadou Diaboula, ancien gouverneur de région et porte-parole du nouveau président, a exprimé un profond sentiment de satisfaction lors de son intervention. « Aujourd'hui, vous avez devant vous une unité de la Collectivité mandingue. Toutes les cellules, tous les coins de Mbour se sont donné rendez-vous pour installer et introniser le président de la Collectivité mandingue », a-t-il déclaré, soulignant que ce choix unanimement approuvé représente « un sentiment de grand bonheur » pour la Collectivité mandingue de Mbour.

« On l'a toujours souhaité et prié pour que tous les membres agissent dans l'unité. Nos prières ont été exaucées », a-t-il ajouté, appelant à la pérennisation de cette harmonie. Le porte-parole a particulièrement salué la jeunesse et les femmes, qualifiées de « force de la Collectivité mandingue ». « La jeunesse de Mbour, on lui tire un grand chapeau », a-t-il insisté, les encourageant pour leur engagement actif.

El Hadji Mamadou Diaboula n'a pas manqué de remercier les autorités locales, notamment Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour, pour leur soutien constant. « La ville de Mbour, à travers son maire, fait de son mieux pour accompagner la Collectivité mandingue », a-t-il relevé, rappelant que la cité mbouroise s'identifie étroitement à cette communauté traditionnelle.

Il a évoqué l'événement culturel majeur du mois de septembre, lié aux rites mandingues - notamment la sortie du Kankourang, figure emblématique classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO -, qui attire des visiteurs du Sénégal et de l'international. « Ce que l'on fait au mois de septembre intéresse tout Mbour, toute la collectivité, le pays et même au niveau international, avec un impact économique très bénéfique pour la ville », a-t-il expliqué.

Cette intronisation marque une nouvelle ère pour la Collectivité mandingue de Mbour, renforçant son rôle central dans la préservation et la valorisation du patrimoine mandingue au Sénégal. Mamadou Aidara Diop, le secrétaire général de la Collectivité mandingue a salué l'intronisation et l'installation officielle du nouveau président Ibrahima Sadio, succédant à Boubacar Diambang .Cheikh Kote est aussi investi vice-président. Cette cérémonie, tenue en présence de toutes les autorités et dans un cadre solennel, représente un événement majeur dans la tradition culturelle du mandingue (le Manding kaya).

Le secrétaire général de la Collectivité mandingue a exprimé une grande satisfaction et une reconnaissance envers les anciens, soulignant que la tradition mandingue repose depuis toujours sur la présence d'un chef ou responsable moral chargé d'orienter, d'organiser et de gérer la communauté. Il a mis ensuite l'accent sur l'unité retrouvée au sein de la collectivité mandingue, fruit d'un long processus marqué par des hauts et des bas.

Grâce à Dieu, toute la communauté s'est réunie autour de figures clés comme les Alpha Capo ou le Grand Conseil des Sages et d'autres responsables, avec le soutien apparent des autorités locales. Enfin, il a insisté sur la responsabilité collective - particulièrement celle des jeunes, des femmes, des enfants et de toute la communauté - de perpétuer, consolider et transmettre cette unité et cette cohésion, vue comme un héritage précieux et une lourde charge pour l'avenir. A son avis, ce moment symbolise à la fois une continuité traditionnelle et un renouveau communautaire, source de fierté et d'engagement pour les générations futures.