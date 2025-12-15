Togo: Faire du marketing territorial une stratégie de développement

Installé en octobre dernier, le nouvel exécutif de la Commune Zio 1 a de très bonnes ambitions pour cette municipalité afin de concrétiser la vision du Président du conseil d'avoir des villes plus résilientes.

Ces ambitions ont été présentées ce vendredi par Victor Komla Edem TOGBE (4ème adjoint au maire) à la foire internationale de Lomé, lors d'un panel organisé par la GIZ concernant le rôle des communes et des entreprises dans le marketing territorial.

« Nous avons la nécessité et l'urgence de dynamiser davantage les liens entre la mairie et les acteurs communaux pour des impacts positifs impressionnants », a-t-il lancé d'entrée de jeu.

Il a notamment mis l'accent sur la délivrance rapide des services essentiels surtout les légalisations des documents qui ne durent au plus que dix minutes à la Mairie de Zio 1, car l'ambition est d'aller vers une permanence à midi pour plus de célérité. Dans sa communication, M. TOGBE a également évoqué que la Commune 2io 1 est couverte sur un plan sécuritaire, favorisant la sécurité des entreprises. Et d'ici à 2027, il est prévu que les huit cantons soient totalement couverts.

Sur un autre plan, cette municipalité veut être davantage attractive pour les investisseurs qui, à travers l'implantation des entreprises, devront booster le développement local.

« Aujourd'hui, nous n'attendons plus les entreprises, nous allons vers elles, nous n'attendons plus les entrepreneurs, nous allons vers eux car ils constituent notre pouvoir économique. C'est dans ce sens que la Mairie a renforcé sa collaboration avec eux pour une remise en confiance pertinente pour un environnement économique dynamique et soutenu », a martelé l'adjoint au maire de Zio 1 avant de finir sa communication avec un clin d'oeil à la diaspora.

Pour lui, la contribution des fils et filles du Togo à l'étranger aux initiatives de développement est fortement attendue. Raison pour laquelle, la commune a en perspective « une journée de la diaspora togolaise de Zio » afin de les mobiliser davantage pour le développement collectif.

« Nous avons autant d'actions déjà menées, en cours et planifiées sur la durée pour une commune Zio 1 modèle », a-t-il conclu.

Que retenir de la Commune Zio 1 ?

Située dans la Région Maritime avec une superficie de 889 Km² pour une population de 241 484 habitants, la Commune de Zio 1 est composée de huit cantons à savoir : Gbatopé, Gblainvié, Dalavé, Djagblé, Abobo, Kpomé, Davié et Tsévié qui est le chef-lieu de la Commune de Zio 1. Elle est limitée au Nord par la commune Zio 3, au Sud par celle d'Agoè-Nyivé 6, à l'Est par Yoto 3 au Sud-Ouest par la commune de Zio 2 et à l'Ouest par Zio 4.

Bien que majoritairement peuplée par les Ewés, comprend presque toutes les ethnies du pays. En tant que chef-lieu de la région maritime, Zio1 bénéficie de services publics et d'établissements financiers qui stimulent l'économie locale.

Le secteur des transports est identifié comme un moteur potentiel de croissance, en raison de la proximité de la commune avec la capitale et de sa connexion aux routes nationales, ce qui en fait un carrefour économique.

L'artisanat joue également un rôle clé, soutenu par une main-d'oeuvre qualifiée et des programmes de formation professionnelle, permettant aux jeunes de transformer des produits agro-alimentaires et d'innover sur le plan entrepreneurial. La commune abrite des centres de formation et des institutions d'artisanat, comme la Chambre Régionale de Métiers et le Centre de Ressources des Artisans.

Enfin, l'agriculture est le principal secteur de production de richesses, avec des cultures telles que le maïs, le riz, le haricot, l'ananas, les noix de palme, le manioc et d'autres produits maraîchers, représentant 80% de la population et étant destinés à l'exportation.

Actuellement, cette commune est dirigée par Dr Ayawo ATATSI, assisté par quatre adjoints notamment Amétépé K. TOULASSI (1er adjoin), Koku Mawule EDAH (2ème adjoint), Kokouvi DOGBLA (3ème adjoint) et Komla Edem TOGBE (4ème adjoint).